/664738/موعد-مباراة-مصر-والجزائر-في-كأس-العرب-2021

يستعد المنتخب الوطني لخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات ببطولة كأس العرب المقامة فى قطر، عندما يلتقي الجزائر فى لقاء لا يخلو من المتعة والإثارة، خاصة أنه سيحدد صدارة المجموعة بعد امتلاك الفريقين نفس الرصيد وهو 6 نقاط.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر إقامة مباراة مصر ضد الجزائر في تمام الساعة التاسعة مساءً، في دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

خاض المنتخبي المباراة رقم 29 حيث سبق وأن التقيا سويا في 28 مباراة ، بواقع 7 لقاءات في تصفيات كأس العالم ، بجانب 5 مباريات في نهائيات كأس أمم أفريقيا ، فضلاً عن 4 مواجهات ضمن تصفيات أمم أفريقيا ، ومباراتين في تصفيات دورة الألعاب الأولمبية ، بجانب مباراة وحيدة في دورة الألعاب الأفريقية ، واخري في دورة البحر المتوسط ، فضلاً عن 8 مباريات ودية.

ويتفوق المنتخب الجزائري علي نظيرة المصري ، حيث فاز منتخب الجزائر في 11 مواجهة ، مقابل 8 انتصارات للفراعنة ، في حين حسم التعادل 9 مواجهات بينهما.

في حين يتفوق المنتخب المصري علي نظيرة الجزائري في نسبة التهديف ، حيث سجل لاعبو الفراعنة 35 هدفا ، فيما سجل منتخب الجزائر 33 هدفا.

وكانت أول مواجهة بين منتخبا مصر والجزائر في عام 1970 وبالتحديد في تصفيات أمم أفريقيا ، وحقق فيها المنتخب المصري الفوز بهدف.

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، أن مباراة منتخب الجزائر في بطولة كأس العرب ستكون هامة للمنتخبين.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الجزائر ببطولة كأس العرب "نلعب أمام الجزائر بمجموعة من اللاعبين الجيدين، وهذا الجيل يلعب أول مباراة أمام الجزائر حاليا عكس ما كان يحدث في السابق".

وواصل "نعلم جيداً قيمة منتخب الجزائر وكل منتخب يبحث عن الفوز الشخصي له من أجل غسعاد الجماهير، ونتمنى أن تكون المباراة جيدة".

واختتم "قيمة هذه المباراة أمام الجزائر ستكون تاريخية، والأهم هو تقديم مباراة تسعد الجميع ونحقق الفوز من أجل صدارة المجموعة".