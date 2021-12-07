/664720/الأرصاد-تحذر-من-طقس-الثلاثاء-أمطار-وأتربة

يتطلع الكثير من المواطنين التعرف على درجات الحرارة فى المحافظات، خاصة فى ظل الأحوال الجوية التى سادت الأيام الماضية.

دوت الخليج

ووفقا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة من المتوقع أن تشهد انخفاض خلال نهار يوم الثلاثاء، على كافة أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة فى المحافظات

كما أنه من المتوقع أيضا أن تكون درجات الحرارة شديدة البرودة على أغلب المحافظات الشمالية بدءا من الإسكندرية وحتى السلوم.

وأيضًا أكدت هيئة الأرصاد، أنه من المرتقب أن يكون هناك أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد

وكانت محافظة الإسكندرية قد أعلنت في وقت لاحق، تعطيل الدراسة بها نظرا لسوء الأحوال الجوية، وذلك خلال يوم الاثنين.

طقس الثلاثاء

ونشير في السطور التالية إلى درجات الحرارة في المحافظات:-

• القاهرة العظمى 20 والصغرى 14

• الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14

• وادي النطرون العظمى 21 والصغرى 14

• طنطا العظمى 20 والصغرى 14

• المنوفية العظمى 21 والصغرى 14