استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

أسعار الخضروات، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار الخضروات فى الأسواق اليوم، والتى تشهد حالة إقبال نسبية من قبل المواطنين.

دوت الخليج ورصد موقع دوت الخليج، العديد من الأسواق التى يجري بيها بيع الخضروات والفاكهة، فى الأسواق، والتى لوحظ أنها مستقرة إلى حد كبير. ولوحظ وصول سعر كيلو الطماطم إلى 3.75 جنيه للكيلو جرام، بينما ‎‏‎اقترب سعر كيلو البطاطسة إلى 8.5 جنيه. ننشر أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق وننشر فى السطور التالية أبرز أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق، اليوم الاثنين. ‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7.25 جنيه. ‎‏‎- البصل الأبيض 4.25 جنيه. ‎‏‎- الخيار بـ 6.5 جنيه. ‏‎البسلة 9.5 جنيه. ‎البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه. ‎‏‎الباذنجان العروس بـ5 جنيهات. ‏‎- الكوسة بـ 5.5 جنيه . ‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه. ‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 7.5 جنيه. ‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.

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