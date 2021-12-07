إيمان الحصرى: ابنتى كانت كل همى خلال مرضى

جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية إيمان الحصرى، إن هناك فرقا كبيرا أن تستدعى النكد والأوهام والاكتئاب وبين أن تكون حقيقة وأن هناك حاجة تستاهل النكد والاكتئاب، موضحة أنه خلال فترة مرضها كان همها الكبير ابنتها.





وأضافت، خلال استضافتها، فى برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دى إم سى الفضائية: "لا يوجد حاجة فى الشغل ولا الحياة ولكن الشىء الوحيد وقبلى هيوجعنى هو بنتى وبنتى صغيرة، وكنت خايفة أنها تعيش تجربة والدتها توفت بدرى لكن لو ربنا كاتب هذا خلاص". تابعت: "بعد المرض أصبحت أهدأ بكثير لأنى تعرض لأصعب شىء فى الدنيا فلا يوجد شىء آخر يهزنى فقد وجد الألم والوجع بجد فلا يوجد شيء يجعلنى أكتئب تانى فطوال الوقت تحمد لله". وقالت، إن فكرة الدعاء يرد القدر لم تكن تعرف معناها إلا بعد مرضها، متابعة: الناس كانت تدعى من قلبها ويمكن أنا عشان أمى وأبى متوفيين كنت أقول فى وقت من الأوقات لو أمى موجودة ستدعى لى وسيتقبل الله، وفى وقت كنت أقول الحمد لله أن أمى مش موجودة حتى لا ترانى بهذا المنظر.

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