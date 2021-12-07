انت الان تتابع تفاصيل خبر إصابات ووفيات فيروس كورونا في مصر عن يوم الإثنين 6 ديسمبر 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن البيان اليومي عن إصابات ووفيات فيروس كورونا في مصر عن يوم الإثنين السادس من ديسمبر 2021 م، وجاء من خلال البيان اليوم عن خروج ما لا يقل عن 951 حالة متعافي من فيروس كورنا من المستشفيات، طبقا لما ينطبق مع إرشادات منظمة الصحة العالمية.

واتخذت الحكومة اليوم قرارا بفتح المساجد الكبير أما صلاة الجنائز في المساجد الكبيرة التي تقيم شعائر صلاة الجمعة، وطبقا للحالات التي تعافت اليوم يصل إجمالي عدد الحالات التي تعافت من الفيروس منذ بداية الإصابة بالمرض 302259 حالة حتى اليوم.

أما عدد الإصابات المسجلة اليوم الأحد بلغ 871 حالة جديدة أقل من الأمس الأحد، تأكدت إصابتهم بالفيروس بعد جراء التحاليل والفحوصات المعملية التي ثبتت إيجابية العينة، وذلك ضمن إجراءات التقصي والفحوصات التي تقوم بإجراءها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وعلى الجانب الآخر بلعت أعداد الوفيات ليوم الإثنين 6 ديسمبر 2021، عدد 43 حالة وفاة جديدة، أقل من وفيات أمس الأحد، هذا وطبقا لما للتوصيات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، فإن زوال الأعراض المرضية خال مدة 10 أيام من الإصابة بالفيروس يعد مؤشرا إيجابيا لتعافي المريض من الإصابة بفيروس كورونا.

فضلا عن ذلك فإن العدد المسجل بإصابة كورونا منذ البداية وحتى الآن بلغ 364033 حالة، ومن ضمن عدد الحالات التي تم شفاؤها بلغ 302259 حالة خرجت من المستشفيات، وعدد حالات الوفاة بلغت 207770 حالة وفاة حتى الآن.

وتناشد وزارة الصحة جميع المواطنين في محافظات مصر المختلفة، بمتابعة الموقف أول بأول بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي من شأنها التقيل من انتشار الفيروس وانحصاره أو أي أمراض معدية آخري، كما تم تخصيص عدد من وسائل التواصل عبر الواتساب 01553105105، والخط الساخن للتواصل بـ 105 و 15335 لتلقي أي إستفسار من المواطنين.