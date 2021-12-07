الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة المقبلة: أجواء شتوية بامتياز

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محمد سياف - ابو ظبي - كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 المقبلة، واصفة إياها أنها ستكون أجواء شتوية بامتياز.

وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه سيسود طقس مائل للبرودة نهارا، حيث تسجل درجات الحرارة 20 درجة مئوية، بينما يكون باردا بشكل ملحوظ ليلا، حيث تسجل درجات الحرارة حوالى 13 درجة مئوية، في القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال سيناء والدلتا ومدن القناة.

بيان الأرصاد

ولفتت إلى أن الطقس سيكون شديد البرودة على محافظات الصعيد شمالا وجنوبا، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 9 – 10 درجات، محذرة من تخفيف الملابس خلال الفترة المقبلة في جميع الأنحاء.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، بسبب وجود نشاط للرياح الجنوبية، والذي يصل إلى حد العاصفة على مناطق من غرب البلاد ومحافظات شمال الصعيد.

جدير بالذكر، أن الأرصاد الجوية أعلنت توقعاتها لطقس اليوم الثلاثاء، حيث لفتت إلى أنه يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكون معتدلا على جنوب سيناء، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد من طقس الأوقات المتأخرة من الليل، كاشفة أن الطقس لسلا سيكون باردا على جميع الأنحاء، مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد قد تصل إلى حد العاصفة.