/664743/تشكيل-منتخب-مصر-المتوقع-لمباراة-الجزائر-بكأس-العرب

يستعد المنتخب الوطني لخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات ببطولة كأس العرب المقامة فى قطر، عندما يلتقي الجزائر فى لقاء لا يخلو من المتعة والإثارة، خاصة أنه سيحدد صدارة المجموعة بعد امتلاك الفريقين نفس الرصيد وهو 6 نقاط.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

تشكيل منتخب مصر المتوقع

محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأكرم توفيق ومحمود الونش وأحمد حجازي وأحمد فتوح وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف، وهناك صراع بين الثلاثي أحمد سيد زيزو وعمر كمال عبدالواحد وحسين فيصل.

ويتفوق المنتخب الجزائري علي نظيرة المصري ، حيث فاز منتخب الجزائر في 11 مواجهة ، مقابل 8 انتصارات للفراعنة ، في حين حسم التعادل 9 مواجهات بينهما.

في حين يتفوق المنتخب المصري علي نظيرة الجزائري في نسبة التهديف ، حيث سجل لاعبو الفراعنة 35 هدفا ، فيما سجل منتخب الجزائر 33 هدفا.

وكانت أول مواجهة بين منتخبا مصر والجزائر في عام 1970 وبالتحديد في تصفيات أمم أفريقيا ، وحقق فيها المنتخب المصري الفوز بهدف.

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، أن مباراة منتخب الجزائر في بطولة كأس العرب ستكون هامة للمنتخبين.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الجزائر ببطولة كأس العرب "نلعب أمام الجزائر بمجموعة من اللاعبين الجيدين، وهذا الجيل يلعب أول مباراة أمام الجزائر حاليا عكس ما كان يحدث في السابق".

وواصل "نعلم جيداً قيمة منتخب الجزائر وكل منتخب يبحث عن الفوز الشخصي له من أجل غسعاد الجماهير، ونتمنى أن تكون المباراة جيدة".

واختتم "قيمة هذه المباراة أمام الجزائر ستكون تاريخية، والأهم هو تقديم مباراة تسعد الجميع ونحقق الفوز من أجل صدارة المجموعة".