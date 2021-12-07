جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، مراسم توقيع ملحق لاتفاقية التعاون القائمة بين الجامعتين لإنشاء مكتب تمثيل لجامعة إيست لندن بجامعة عين شمس، ووقع الاتفاقية الدكتور عمر الحسينى عميد كلية الهندسة، الدكتور حسن عبد الله نائب رئيس جامعة إيست لندن للتعليم.





حضر توقيع الاتفاق الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير قطاع العلاقات الدولية بالجامعة، الدكتور مصطفى رفعت وكيل كلية الهندسة لشؤون التعليم والطلاب. وبموجب الاتفاقية سيسمح للطلاب غير المقيدين بالجامعة وبالأخص من الطلاب الوافدين بالتسجيل فى جامعة إيست لندن لنيل شهادات البكالوريوس لجامعة ايست لندن وفقا للمعايير والمتطلبات المطبقة من هيئة الجودة والاعتماد للجامعات البريطانية. كما تم الاتفاق على تعزيز أساليب التعليم التفاعلى عن بعد من خلال تطبيقات augmented reality التى تتبعها جامعة إيست لندن من خلال منصاتها platform" المخصصة لذلك مع جامعات عالمية أخرى، بالإضافة إلى توطيد التعاون مع جامعة عين شمس فى مجال الطاقة النظيفة والوصول لتطبيق مفهوم لجامعة "الخضراء" بالاستفادة من الشراكة القائمة بين جامعة إيست لندن وشركة سيمينز العالمية فى هذا المجال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنشاء مكتب تمثيل لـ إيست لندن بجامعة عين شمس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.