تقديم 1.2 مليون خدمة طبية بالمجان لمنتفعى الرعاية الصحية لغير القادرين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم مليون و200 ألف خدمة طبية بالمجان، لمنتفعى "برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين"، من خلال وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية، بالتنسيق مع جميع القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، يُعد مظلة تأمينية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لمنتفعى برامج الدعم النقدى، والذى يضم "منتفعى معاش الضمان الاجتماعى وأسرهم ومستحقى دعم تكافل وأسرهم، ومستحقى دعم كرامة"، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى بما يساهم فى رفع المستوى الصحى والمعيشى للأسر الأولى بالرعاية، فى إطار استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أشار الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إلى أن الخدمات العلاجية المقدمة لمنتفعى "برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين متاحة بجميع محافظات الجمهورية من خلال 4500 وحدة ومركز طبى، و350 مستشفى عام وتخصصى ونوعى، حيث يتم استقبال المنتفعين بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، وتطبيق منظومة الإحالة للمستشفيات فى حال إجراء الفحوصات والتدخلات الطبية المتقدمة.

ولفت عبدالرازق، إلى تقديم 675 ألف خدمة طبية لأسر منتفعى برنامج "تكافل" وذلك التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، موضحًا أنه يتم رصد تردد أسر "تكافل" على الخدمات الصحية خصوصا الوقائية، وتشجيعهم على الاستفادة مما تتيحه الدولة من موارد تستهدف رفع المستوى الصحى لهذه الأسر، من خلال 5200 منشأة طبية بجميع محافظات الجمهورية.

وكشف الدكتور وائل عبدالرازق، أن تطبيق البرنامج الصحى لأسر "تكافل" يهدف إلى زيادة نسب التردد على أماكن تقديم الخدمات الصحية، والتأكيد على سلوكيات وممارسات أسس الرعاية الصحية الأولية للأسر خصوصًا السيدات فى عمر الإنجاب، والأطفال من الميلاد وحتى سن السادسة، بما يساهم فى تحسين الحالة الصحية للأسر، ورفع معدلات التطعيم والتغذية السليمة، وخفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال، لا سيما بين الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد عبدالرازق، استمرار تقديم الخدمات الصحية بشكل لائق فى دور الرعاية للشباب والمسنين ودور الرعاية، ضمن برامج "التكامل الصحى الاجتماعى" للفئات المستهدفة من وزارة التضامن الاجتماعى، وكذلك استمرار القوافل الطبية، بما يضمن وصول الخدمات الصحية لجميع المناطق النائية والمحرومة، وحسن توزيع واستغلال الموارد المتاحة، ورفع الوعى لدى الأسر الأولى بالرعاية بضرورة الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة لهم.

وذكر أن وزارة الصحة والسكان أنشأت "وحدة برامج الرعاية الصحية للحماية الاجتماعية" فى أكتوبر 2020، والتى تقوم بالتنسيق ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا للحماية الاجتماعية، بالتعاون مع القطاعات المعنية فى الوزارة، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعى.