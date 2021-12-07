البحوث الإسلامية يطلق قافلة دعوية إلى شمال سيناء لمواجهة الأفكار المنحرفة

جدة - نرمين السيد - أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قافلة توعوية شاملة إلى محافظة شمال سيناء؛ برئاسة الأمين العام الدكتور نظير عياد، ومشاركة الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات، الدكتور سعيد عامر الأمين المساعد للدعوة والإعلام الدينى، والشيخ ياسر الفقى الأمين المساعد للجنة العليا للدعوة، وعدد من وعاظ وواعظات الأزهر الشريف، وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.





وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عياد، إن تلك القافلة تأتى ضمن فعاليات التوعية المجتمعية الشاملة التى ينظمها المجمع استجابة لرؤية القيادة السياسية للدولة المصرية فى التوعية المجتمعية فى مختلف أماكن الجمهورية، وخاصة الأماكن الحدودية والنائية والتى تحتاج مثل هذه اللقاءات التوعويةالمهة، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة تكثيف الفعاليات المتنوعة التى تستهدف المجتمع المصرى وتحقق استراتيجية الدولة فى الحفاظ على وعى المواطنين.

أضاف "عيّاد" أن برنامج عمل القافلة الذى تستمر فعالياتها على مدار أسبوع كامل تستهدف دعم جهود الدولة فى التصدى للأفكار المنحرفة التى تهدد وعى التاس وتنال من انتمائهم لوطنهم وتسعى لزعزعة استقرارهم، حيث يحتوى البرنامج على لقاءات مباشرة لوعاظ وواعظات الأزهر مع فئات وشراح متنوعة من المواطنين فهناك برنامج مخصص لطلاب المدارس والمعاهم، وآخر لأفراد الأسرة لبيان الدور الذين ينبغى القيام به لكل عضو فيها والمسئولية المشتركة بينهم وبين المجتمع.

تابع الأمين العام أن هناك برامج أخرى أيضًا للموظفين فى بعض المؤسسات، وأخرى للشباب فى مراكز الشباب وأماكن التجمعات المختلفة لهم، مشيرًا إلى أن التحديات المعاصرة التى تمس المجتمع المصرى وتؤثر عليه بأى شكل من الأشكال، تتطلب منا مواجهتها والعمل على حلّها من خلال التركيز على القيم الأخلاقية والمجتمعية وتنمية روح الولاء للوطن الذى نعيش فيه، والعمل على حمايته من كل ما المتربصين به سواء من الداخل أم الخارج.