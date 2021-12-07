وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عياد، إن تلك القافلة تأتى ضمن فعاليات التوعية المجتمعية الشاملة التى ينظمها المجمع استجابة لرؤية القيادة السياسية للدولة المصرية فى التوعية المجتمعية فى مختلف أماكن الجمهورية، وخاصة الأماكن الحدودية والنائية والتى تحتاج مثل هذه اللقاءات التوعويةالمهة، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة تكثيف الفعاليات المتنوعة التى تستهدف المجتمع المصرى وتحقق استراتيجية الدولة فى الحفاظ على وعى المواطنين.
أضاف "عيّاد" أن برنامج عمل القافلة الذى تستمر فعالياتها على مدار أسبوع كامل تستهدف دعم جهود الدولة فى التصدى للأفكار المنحرفة التى تهدد وعى التاس وتنال من انتمائهم لوطنهم وتسعى لزعزعة استقرارهم، حيث يحتوى البرنامج على لقاءات مباشرة لوعاظ وواعظات الأزهر مع فئات وشراح متنوعة من المواطنين فهناك برنامج مخصص لطلاب المدارس والمعاهم، وآخر لأفراد الأسرة لبيان الدور الذين ينبغى القيام به لكل عضو فيها والمسئولية المشتركة بينهم وبين المجتمع.
تابع الأمين العام أن هناك برامج أخرى أيضًا للموظفين فى بعض المؤسسات، وأخرى للشباب فى مراكز الشباب وأماكن التجمعات المختلفة لهم، مشيرًا إلى أن التحديات المعاصرة التى تمس المجتمع المصرى وتؤثر عليه بأى شكل من الأشكال، تتطلب منا مواجهتها والعمل على حلّها من خلال التركيز على القيم الأخلاقية والمجتمعية وتنمية روح الولاء للوطن الذى نعيش فيه، والعمل على حمايته من كل ما المتربصين به سواء من الداخل أم الخارج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحوث الإسلامية يطلق قافلة دعوية إلى شمال سيناء لمواجهة الأفكار المنحرفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.