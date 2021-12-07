مصر تستقبل عيادتين متنقلتين من أمريكا لتعزيز إجراءات مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وألقى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، خلال مراسم الاستقبال كلمة أكد خلالها على الحرص المستمر لدعم علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بمختلف المجالات، مقدمًا الشكر على ذلك الإهداء الذى يعبر عن مدى تضامن الجانب الأمريكى مع مصر فى حربها ضد أحد أهم الكوارث الإنسانية المترتبة على إنتشار جائحة فيروس كورونا.

فيما أعرب السفير الأمريكى فى القاهرة، عن تقديره الكامل للدور الذى تقوم به الدولة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وأن هذه المبادرات تهدف لدعم سبل علاقات التعاون والشراكة بين الدول الصديقة .

ومن المقرر أن تنضم العيادتين فى تبعيتها إلى إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وسيتم استخدام تلك العيادات المتنقلة لصالح دعم إجراءات مجابهة فيروس كورونا التى تقوم بها الحكومة المصرية للحد من انتشاره بمصر، ومن المتوقع أن يكون لها أثر كبير فى دعم القطاع الطبى.

الجدير بالذكر أن مصر، أرسلت شحنات من المساعدات الطبية تتضمن أدوية ومستلزمات طبية لمواجهة الجائحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك فى إطار التعاون الطبى بين الجانبين.

يأتى ذلك تأكيدًا على استمرار التنسيق بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعكس عمق وترابط العلاقات بين البلدين، ولتعزيز سبل التعاون و تبادل الخبرات بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا.

حضر مراسم الاستقبال عدد من قادة القوات المسلحة.