مصر تستقبل عدد من العيادات الطبية المتنقلة الخاصة بفيروس كورونا المقدمة كإهداء...

فى إطار العلاقات المتميزة التى تجمع بين القاهرة وواشنطن ، وإهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الدول الصديقة لمواجهة جائحة كورونا ، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإهداء جمهورية مصر العربية عدد من العيادات الطبية المتنقلة الخاصة بفيروس كورونا .
حيث إستقبلت مصر عدد (2) عيادة متنقلة عبارة عن ( معامل تحاليل - إختبارات كورونا ) بمستلزماتها المقدمة من الحكومة الأمريكية لصالح تعزيز إجراءات مجابهة إنتشار الفيروس .
وألقى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة خلال مراسم الإستقبال كلمة أكد خلالها على الحرص المستمر لدعم علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بمختلف المجالات ، مقدماً الشكر على ذلك الإهداء الذى يعبر عن مدى تضامن الجانب الأمريكى مع مصر فى حربها ضد أحد أهم الكوارث الإنسانية المترتبة على إنتشار جائحة فيروس كورونا ، فيما أعرب السفير الأمريكى فى القاهرة عن تقديره الكامل للدور الذى تقوم به الدولة المصرية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا ، وأن هذه المبادرات تهدف لدعم سبل علاقات التعاون والشراكة بين الدول الصديقة .
ومن المقرر أن تنضم العيادتين فى تبعيتها إلى إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة ، وسوف يتم إستخدام تلك العيادات المتنقلة لصالح دعم إجراءات مجابهة فيروس كورونا التى تقوم بها الحكومة المصرية للحد من إنتشاره بمصر ، ومن المتوقع أن يكون لها أثر كبير فى دعم القطاع الطبى .
والجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية كانت قد أرسلت شحنات من المساعدات الطبية تتضمن أدوية ومستلزمات طبية لمواجهة الجائحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك فى إطار التعاون الطبى بين الجانبين .
يأتى ذلك تأكيداً على إستمرار التنسيق بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، مما يعكس عمق وترابط العلاقات بين البلدين ، ولتعزيز سبل التعاون و تبادل الخبرات بشأن مواجهة إنتشار فيروس كورونا .
حضر مراسم الإستقبال عدد من قادة القوات المسلحة .
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