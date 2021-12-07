/664745/إصابة-3-أشخاص-ببني-سويف--في-حادث-تصادم-ملاكي-بتريسيكل

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير إثر تصادم توك توك بسيارة ملاكي،بالطريق الزراعي،أمام مدخل قرية السلطاني نطاق مركز ببا جنوب المحافظة، ونتج عنه إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلي المستشفي ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

إصابة 3 أشخاص ببني سويف في حادث تصادم ملاكي بتريسيكل

و أصيب 3 أشخاص اليوم الثلاثاء بإصابات تتراوح ما بين سحجات وكدمات بالجسم، فى حادث سير إثر تصادم سيارة ملاكي بتوك توك بطريق القاهرة أسوان الزراعي،أمام مدخل قرية السلطاني دائرة مركز ببا جنوب محافظة بني سويف وجرى نقل المصابين إلى مستشفي ببا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية. واستقبلت مستشفى ببا المركزي: كرولس عماد تادرس 19 سنة،مصاب جروح و كدمات، صموائيل اسناسيوس لطيف 20سنة،مصاب جروح و كدمات، مينا ماهر معوض 19سنة،مصاب جروح و كدمات،جميعهم مقيمين مركز ببا.

وجرى استقبالهم بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى ببا المركزي، عقب نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف، وجاري تقديم الإسعافات الأولية لهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وتحرير محضر بالحادث.

على جانب أخر تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية، باصطدام قطار بشخص ووفاته، انتقل مأمور وضباط مدينة بنى سويف، وتبين أنه أثناء مرور شخص مجهول الهوية من مكان غير مخصص لعبور المشاه، اصطدم به القطار حال عبوره شريط السكة الحديد بذات الناحية مما نتج عنه وفاته ويرصد دوت الخليج التفاصيل.