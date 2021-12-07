/664744/بالأرقام-تفوق-منتخب-الجزائر-ضد-مصر-قبل-مواجهة-اليوم

يدخل منتخب مصر مباراته اليوم الثلاثاء أمام نظيرة الجزائر، ضمن منافسات بطولة كأس العرب والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج تاريخ مواجهات المنتخبين:

تاريخ مواجهات مصر والجزائر

7 مباريات في تصفيات كأس العالم

5 مباريات في نهائيات كأس أمم إفريقيا

4 مباريات في تصفيات أمم إفريقيا

مباراتان في تصفيات دورة الألعاب الأوليمبية

مباراة في دورة الألعاب الإفريقية

مباراة في دورة البحر المتوسط

8 مباريات ودية دولية.

ويتفوق المنتخب الجزائري علي نظيرة المصري ، حيث فاز منتخب الجزائر في 11 مواجهة ، مقابل 8 انتصارات للفراعنة ، في حين حسم التعادل 9 مواجهات بينهما.

في حين يتفوق المنتخب المصري علي نظيرة الجزائري في نسبة التهديف ، حيث سجل لاعبو الفراعنة 35 هدفا ، فيما سجل منتخب الجزائر 33 هدفا.

وكانت أول مواجهة بين منتخبا مصر والجزائر في عام 1970 وبالتحديد في تصفيات أمم أفريقيا ، وحقق فيها المنتخب المصري الفوز بهدف.

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، أن مباراة منتخب الجزائر في بطولة كأس العرب ستكون هامة للمنتخبين.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الجزائر ببطولة كأس العرب "نلعب أمام الجزائر بمجموعة من اللاعبين الجيدين، وهذا الجيل يلعب أول مباراة أمام الجزائر حاليا عكس ما كان يحدث في السابق".

وواصل "نعلم جيداً قيمة منتخب الجزائر وكل منتخب يبحث عن الفوز الشخصي له من أجل غسعاد الجماهير، ونتمنى أن تكون المباراة جيدة".

واختتم "قيمة هذه المباراة أمام الجزائر ستكون تاريخية، والأهم هو تقديم مباراة تسعد الجميع ونحقق الفوز من أجل صدارة المجموعة".