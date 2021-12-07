/664729/هل-يستخرج-المحامين-شهادات-مزورة-من-معهد-المحاماة-فى-مصر

قال النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، إن البعض يستخرج شهادات مزورة من معهد المحاماة التابع لنقابة المحامين للعمل بمهنة المحاماة، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل داخل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، انتهي بأن قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حذف هذا الإتهام من مضبطة الجلسة، قائلاً : "دعم المحاماة هو تدعيم لمنظومة العدالة، وأى تراجع فى المحاماة يجعل العدالة الناجزة مكسورة الجناج".

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جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وتابع :"نحن نعاني الآن بما يلصق بالمحاماة بسبب محامين لم يتدربوا ولم يتعلموا، والمحاماة فى أزمة والتصدي لهذه الأزمة بإنشاء هذه الأكاديمية للمحاماة أمر جيد، وأنا أوفق على هذا الأمر شريطة أن تكون أكاديمية المحاماة مستقلة بذاتها ولا تكون جزء من معهد المحاماة، متهما البعض باستخراج شهادات مزورة من معهد المحاماة للعمل بالمهنة.

وتعقيبا علي حديث النائب أيمن عبد المحسن، والذي قال إنه كان يفضل حضور أحد ممثلي النقابة باعتبارها المسئولية الأصيل عن الأكاديمية، فضلا عن صدور قرارات من النقابة في نوفمبر 2021، بتشكيل هيئة من أعضاء مجلس النقابة العامة لإنشاء النقابة، أكد الدكتور محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ، حرص المجلس علي الاستماع إلي نقابة المحامين حيث سبق أن وجهت لجنة الشؤون الدستورية خلال مناقشتها دعوة إلي وكيل مجلس النقابة وأحد أعضائها، وامتنعا عن الحضور، كذلك وجه المجلس اليوم الدعوة لنقابة المحامين وحضر ممثل عنها.