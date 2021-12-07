/664749/محافظ-سوهاج--يستقبل-رضوان-وأعضاء-الهيئة-البرلمانية-وهيئة-مكتب-حزب-مستقبل-وطن-بالمحافظة-لبحث-سبل-دعم-الأندية-الرياضية

إستقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج ،واللواء محمد مصطفي، أمين عام حزب مستقبل وطن بالمحافظة، والنائب أحمد نشات، وكيل لجنة الإتصالات بمجلس النواب، والدكتور محمد ابو الخير، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب والمهندس محمد لبيب، عضو مجلس النواب، وامين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، والنائب احمد عواجة والنائب رفعت شكيب، والنائب نشأت فؤاد عباس، والنائب خالد أبو الوفا، وهيئة مكتب حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، وعدد من رؤساء الأندية الرياضية.

دوت الخليج

الأندية الرياضية بسوهاج

ذلك خلال إجتماع عقد مع الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة ومسئولي وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ورؤساء مجالس إدارات النوادي الرياضية بسوهاج وهم أندية " سوهاج، وطهطا، والمراغة، ونادي الشبان المسلمين بالمراغة، وأخميم، وأهلي المنشاة "، ذلك لبحث التحديات التي تواجه الأندية الرياضية بالمحافظة .

وذلك في إطار التواصل مع الأندية للوقوف على أبرز المعوقات التي تواجهها، ودور الهيئة البرلمانية للحزب في مساعدة تلك الاندية والوقوف بجانبها للاستمرار في تأدية رسالتها .

أوضح محافظ سوهاج خلال الاجتماع أهمية تضافر كافة الجهود من أجل خدمة أهالي سوهاج وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لهم، مشيرا إلى أهمية دور الأندية الرياضية كمتنفس مهم وأساسي للشباب السوهاجي، لافتا إلى حاجة بعض الأندية ومراكز الشباب إلى ملاعب مؤهلة، وحمامات سباحة بمواصفات قياسية .

وأكد المحافظ على أهمية قطاعي الشباب والرياضة والثقافة، ودورهم في تكوين شخصية الشباب وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، لافتا إلى تطوير عدد كبير من مراكز الشباب والرياضية بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، مشيرا إلى أن محافظة سوهاج كان لها السبق في التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية والتأكيد على ضرورة إنشاء ملعب نجيل صناعي بكل مدرسة جديدة يتم إنشاؤها .

ومن جانبه وجه النائب طارق رضوان الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه وتعاونه الدائم لخدمة أهالي وشباب سوهاج، والعمل على تذليل العقبات والتعرف على متطلبات الأندية الرياضية ومراكز الشباب، لافتا إلى اهتمام الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بدعم الأندية بأعمال التجديد والاحلال والتطوير لدي السلطة التنفيذية مشيرا إلى أن الحزب سيقوم بإنشاء عدد من الأندية لدعم المنظومة الشبابية وتوفير أماكن لائقة للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية، واكتشاف وصقل المواهب الرياضية المختلفة.

ووجه محافظ سوهاج بقيام كل نادي بإعداد تقرير مفصل يشمل أبرز المعوقات والمتطلبات التي يحتاجها، وذلك للوقوف على تلك الاحتياجات والعمل على توفيرها بالتنسيق بين المحافظة والهيئة البرلمانية لمستقبل وطن .