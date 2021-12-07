/664751/إبراهيم-المصري-اهتمام-القيادة-السياسية-بذوى-الهمم-أحيت-طاقات-وآمال-معطلة

قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تقدم الدول يقاس بما تقدمه الدول لمواطنيها وخاصة من ذوى الاحتياجات الخاصه، مشيرا إلي أنه قد نجحت مصر باقتدار فى اقتحام هذا الملف الذى كان لايلقى اهتماما من الدوله.

دوت الخليج يرصد تعليق وكيل دفاع النواب بشأن قادرون باختلاف

قادرون باختلاف

وأكد وكيل دفاع النواب اللواء إبراهيم المصري لتحيا مصر أن الدوله المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت بوضع استراتيجيه واضحة المعالم بداءت اولا بحصر كل من هو تنطبق عليه شروط ذو الاحتياجات الخاصه وانشاءت منصه خاصه بهم وعمل بطاقات ذكيه للتعامل معهم.

خصصت الدولة برامج تاهيل لهم بمشاركة الجمعيات الاهليه مؤكدا علي أن هناك منظومه متكامله فى ضوء الاستراتيجيه التى تم وضعها لامكانية اندماجهم فى المجتمع بشكل كامل وتصنيفهم طبقا لقدراتهم فقد تم تشغيل عدد كبير منهم وقد حقق الكثير منهم بطولات فرديه فى الالعاب الرياضيه منهم تم تصنيفه عالميا بخلاف براعة الكثير منهم فى مجالات عديده منها الفنون المختلفه والابتكارات واصبحت هذه القوه البشريه فاعله وتفوقت على نفسها فى التحدى ومازال الطريق طويل سوف تجنى الدوله ثماره قريبا. وأشار المصري إلي أن اهتمام القياده السياسيه البالغ بذوى الاحتياجات الخاصه احيت طاقات معطله واحيت الامل فيهم حيث اتى حضور الرءيس عبدالفتاح السيسى لااحتفلاتهم لفت انظار العالم لتصدى مصر لجميع الملفات الشاءكه وعلى راسها هذا الملف رسخ لدى المتابعين من مختلف الدول انطباع بمدى تقدم مصر فى جميع الملفات واهمها على الاطلاق ملف حقوق الانسان وعلى راسها حقوق ذوى الاحتياجات الخاصه .

كما جاء ت قرارت الرئيس وحضوره احتفالات هوءلاء العناصر الفاعله فى المجتمع تطويق لاهاليهم ورفع معنوياتهم ونجح فى تغير نظرة المجتمع وذويهم لهم واصبحت النظره تسير على قدم وساق مع المواطنين الطبيعين حتى فى المسميات التى كانت تطلق عليهم بانهم كذا وخلافه حيث يطلق عليهم اصحاب الهمم وادهشوا العالم بانجازاتهم واخراج طاقاتهم الى النور والعالم موجها التحيه للقياده السياسيه التى ابهرت العالم على مستوى الاصعده وعلى راسها هذا الملف شكرا سيادة الرءيس وتحيا مصر بشعبها كاملا دون تمييز