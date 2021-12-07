اليوم.. أصالة تحيي حفلًا غنائيًا بموسم الرياض

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تستعد الفنانة السورية أصالة لإحياء حفلًا غنائيًا اليوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر، ضمن حفلات ليالى أوايسس بموسم الرياض الترفيهى، وذلك على مسرح وسط الكثبان الرملية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل المطربة السورية أصالة بموسم الرياض.

أصالة بموسم الرياض

تحيي أصالة الحفل بمشاركة الفنان فؤاد عبد الواحد، ليكون الحفل هو الثانى في ليالى أوايسس حيث اُفتتحت أولى الحفلات الفنانة نوال الكويتية يوم 4 ديسمبر.

وروجت أصالة للحفلة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، وكتبت معلقة:" نلتقي على المحبة في عاصمة روحي الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض بتاريخ 7 ديسمبر في ليالي اوايسس المكان الساحر".

أصالة تتألق حفل ليلة أسير الشوق

من جانبه، أحيت أصالة مؤخرًا حفل «ليلة أسير الشوق» في موسم الرياض 2021، وأطربت جمهورها بباقة من أبرز أعمال سمو الشاعر نواف بن فيصل الملقب بـ "أسير الشوق"، وحضرت برفقة زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وقدمت مجموعة من الأغاني أبرزها: "تعبت أراضيك..راضيني"، و"لولاك غالي ما تغلبت" وغيرها.

وطرحت أصالة قبل عدة أيام أغنية جديدة بعنوان «الصورة» عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

أصالة تطرح الصورة

"الصورة" كلمات أنور المشيري، ألحان فايز السعيد، توزيع نور هاشم، مكس وماستر جاسم محمد، إشراف عام راشد السعيد.

أصالة تكشف عن رغبتها في الغناء مع مطربي المهرجانات

وكانت المطربة أصالة، كشفت مؤخرًا عن رغبتها فى الغناء مع مطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، فى حالة توافرت الظروف، حيث سألت المذيعة التى تحاورها فى أحد اللقاءات التليفزيونية، مين فيهم بيغنى "بنت الجيران"، لترد المذيعة حسن وعمر، لتعود أصالة للسؤال مجددًا "مين بيغنى" من طبقة عالية، لترد المذيعة "شاكوش" لتقول أصالة ايوا أغنى مع شاكوش علشان بحب الطبقات العالية، ومفيش مانع أغنى مع شاكوش أغنية، ومع عمر كمال أغنية.