/664754/تردد-القنوات-الناقلة-مباراة-مصر-والجزائر-فى-كأس-العرب

يدخل منتخب مصر مباراته اليوم الثلاثاء أمام نظيرة الجزائر، ضمن منافسات بطولة كأس العرب والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج تردد القنوات الناقلة مباراه مصر والجزائر فى كأس العرب:

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة beIN SPORTS على القمر يوتلسات

التردد 12604 أو 11054 أو 11013

الاستقطاب أفقي.

معامل الترميز 27500.

معادل تصحيح الخطأ 3/2.

إشارة إرسال البث DVB-S2.

معدّل تردد الموجة 8PSK.

ويتفوق المنتخب الجزائري علي نظيرة المصري ، حيث فاز منتخب الجزائر في 11 مواجهة ، مقابل 8 انتصارات للفراعنة ، في حين حسم التعادل 9 مواجهات بينهما.

في حين يتفوق المنتخب المصري علي نظيرة الجزائري في نسبة التهديف ، حيث سجل لاعبو الفراعنة 35 هدفا ، فيما سجل منتخب الجزائر 33 هدفا.

وكانت أول مواجهة بين منتخبا مصر والجزائر في عام 1970 وبالتحديد في تصفيات أمم أفريقيا ، وحقق فيها المنتخب المصري الفوز بهدف.

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، أن مباراة منتخب الجزائر في بطولة كأس العرب ستكون هامة للمنتخبين.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الجزائر ببطولة كأس العرب "نلعب أمام الجزائر بمجموعة من اللاعبين الجيدين، وهذا الجيل يلعب أول مباراة أمام الجزائر حاليا عكس ما كان يحدث في السابق".

وواصل "نعلم جيداً قيمة منتخب الجزائر وكل منتخب يبحث عن الفوز الشخصي له من أجل غسعاد الجماهير، ونتمنى أن تكون المباراة جيدة".

واختتم "قيمة هذه المباراة أمام الجزائر ستكون تاريخية، والأهم هو تقديم مباراة تسعد الجميع ونحقق الفوز من أجل صدارة المجموعة".

وتبدأ اللقائات في تمام الساعة الخامسة في بمنافسات المجموعة الثالثة، حيث يتقابل المغرب مع المنتخب السعودي، وفي نفس التوقيت يلعب الأردن مع المنتخب الفلسطيني، وفي تلك المجموعة لم يحسم أحد التأهل سوا المغرب الذي صعد بشكل رسمي عقب الجولة الماضية.

وفي تمام الساعة التاسعة مساءاً، تبدأ منافسات المجموعة الرابعة بلقائين لبنان أمام السودان، وقمة اليوم بين مصر والجزائر الذان ضمنوا التأهل بشكل رسمي عقب فوزهم في أول مبارتين، وذلك اللقاء يحدد بشكل كبير من يصعد على رأس المجموعة كمركز أول.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة الجزائر كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمي.

أكرم توفيق وأحمد حجازي ومحمود الونش وأحمد فتوح في الدفاع.

وعمرو السولية وحمدي فتحي ومهند لاشين أو "أيمن أشرف" في الوسط.

مصطفى فتحي ومحمد شريف ومرون حمدي في الهجوم.