أحمد الشبكشي يسخر من محمد رمضان في أغنيته «طابور»..«قادر أهز 100 زلزال»

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دوت الخليج يرصد سخرية الفنان أحمد الشبكشي من النجم محمد رمضان في أغنيته «طابور».

وظهر أحمد الشبكشي في الفيديو كليب، وهو يسخر من محمد رمضان، حيث ظهر في أحد المشاهد شبيه الفنان محمد رمضان، ووجه الشبكشي عدد من الرسائل الساخرة للفنان خلال الكليب.

كلمات أغنية طابور

وتقول كلمات أغنية طابور لأحمد الشبكشي: داخل اللي راعب كل ركن في المجال، ثابت وأنا قادر إني أهز 100 زلزال، حضوري في حد ذاته بيقلق التقال، أفكاري وكلامي مش بيخطروا على بال.

أغنية طابور لأحمد الشبكشي تحقق نجاحًا ساحقًا

وحققت أغنية طابور لأحمد الشبكشي أكثر من نصف مليون مشاهدة، في أقل من 3 أيام على طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أحمد الشبكشي يتألق في دراما رمضان 2021

وشارك أحمد الشبكشي في الموسم الرمضاني المنصرم 2021 بمسلسل «الطاووس» من خلال تقديمه شخصية اللول، والعمل بطولة نخبة من نجوم الفن على رأسهم الفنان جمال سليمان، سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، نهال عنبر، فرح الزاهد، ميدو عادل، خالد عليش، عابد عناني، هالة فاخر، رانيا محمود ياسين، مها نصار، أحمد فؤاد سليم، سيناريو وحوار كريم الدليل، وأشرف عهلى الكتابة محمد ناير، الموسيقى التصويرية للفنان خالد حماد، ومن تصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

قصة مسلسل الطاووس، تدور حول أحد قضايا التحرش والاغتصاب وتدخل أصحاب النفوذ والشباب الأثرياء المدللين ممن لا يحترمون القانون ولديهم انحرافات سلوكية، بعد تورط أحدهم في هذه القضية التي اعتبرها العمل الدرامي أحد أبرز الأزمات التي يعاني منها أي مجتمع.