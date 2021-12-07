رئيس جامعة القاهرة: هدفنا صناعة عقول مفتوحة على الإنسانية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك ضمن فعاليات الملتقى الثامن لمنتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة "المواطنة الشاملة.. من الوجود المشترك إلى الوجدان المتشارك"، والذى عقد بدولة الإمارات، خلال الفترة من 5 وحتى 7 ديسمبر 2021، تحت رعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى بالإمارات، ورئاسة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم ورئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعى، وبمشاركة وزراء وممثلى حكومات ومنظمات دولية وشخصيات رفيعة المستوى وعشرات المفكرين والأكاديميين والباحثين وعلماء الدين من مختلف الأديان والمذاهب وبحضور العشرات من الباحثين الشباب.

وفى بداية كلمته، أكد الدكتور محمد الخشت، أن مفهوم المواطنة فى حدود الدولة الوطنية هو المفهوم الذى تقوم عليه الدولة بالمعنى المعاصر، مشيرًا إلى أن الدولة الوطنية هى أرقى أشكال الدول لارتباطها بالقانون الطبيعى، وحماية المقدرات الشخصية والعامة، وحقوق الإنسان، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، حيث أن الدولة الوطنية هى الأصل والانتماء والولاء والملاذ فى مقابل الفوضى والضياع ومهددات الوجود، لافتًا إلى أن الدولة الوطنية هى التى يتساوى فيها الجميع الذين يعيشون فى الوطن نفسه مساواة كاملة فى الحقوق والواجبات، وأمام القانون دون تمييز بينهم على أساس اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو الموقف المالى أو الانتماء السياسى، ويحترم كل مواطن المواطن الآخر.

وحدد الدكتور محمد الخشت، سمات المواطنة وترسيخها وكيف تكون عاملًا فى بناء الدولة، مؤكدًا أن حقوق وواجبات المواطنة تتفاوت نسبيا، وتزيد واجبات المواطنة بتولى وظائف أعلى أو الانتماء لهيئات أو مهن، وكذلك الحقوق قد تزيد وقد تنقص حسب ظروف الحرب والسلام.

ودعا رئيس جامعة القاهرة، إلى ترسيخ سمات الدولة الوطنية من خلال مجموعة من الوسائل، أبرزها التوسع فى تذوق وتعليم الفنون والآداب وتاريخ الحضارة وتاريخ العلوم، ونوعية جديدة من التعليم تقدم له أسلوب حياة وطريقة عمل، ونوعية جديدة تعتمد على التعلم بدل التعليم، والبحث بدل النقل، والحوار بدل الاستماع، والقدرة على الاختلاف بدل التسليم المطلق بالأفكار السائدة، بالإضافة إلى طرق تدريس جديدة قائمة على التربية الحوارية والتى تهدف إلى تخريج شخصية حرة واعية قادرة على الحوار، وغير متعالية عليه، مما ينشأ عنه النمو فى تكوين المواقف والآراء الجديدة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن المواجهة الشاملة لأعداء النموذج الوطنى، تستلزم الحل الثقافى والفنى والتعليمى والإعلامى والاجتماعى والسياسى والاقتصادى، موضحا أن المواجهة الأمنية والعسكرية خيار ينجح فى حسم المواجهة مؤقتا، ويقتلع أغصان الشجرة، لكن هذه الشجرة تعود لتنبت فى موسم آخر.

وأكد الدكتور الخشت، أن تغيير ماكينة التفكير يبدأ من تغيير طرق تفكير الطالب من خلال تغيير طرق تأليف المناهج وطرق تدريس المادة العلمية وطرق الامتحانات، لتكوين العقل المفتوح الذى ينمو باستمرار والقضاء على العقل المغلق الجامد، مؤكدا على ضرورة إعادة كتابة التاريخ الإسلامى وإبراز تاريخ العلوم والفنون والثقافة والآداب، قائلا:" تاريخنا المقروء هو تاريخ الحروب فقط، بينما تاريخنا الحقيقى أوسع من ذلك بكثير".

وأشار إلى أن الثقافة والفنون لهما دور كبير فى تشكيل وجدان الأجيال، من خلال الارتقاء بالغناء والموسيقى والفنون الجميلة والتطبيقية، وتطوير صناعة السينما والمسرح لتكون جزءًا من مواجهة العقل المغلق وذلك لقدرتها على التأثير فى النموذج الإدراكى والسلوكى للشعوب، موضحًا أن المعركة ليست فقط مع حاملى السلاح، بل هى معركة مع العقول المغلقة، وهذه العقول تمت صناعتها على أعيننا ليس فى الزوايا ومجالس العلم المزيفة فقط، ولكن فى المناهج التعليمية التى تنتج "ماكينات" للحفظ لا عقولا تفكر تفكيرًا نقديًا، وهذه الماكينات تتغذى على منظومة ثقافية هشة.

وأوضح أن تغيير ماكينة الأفكار لابد أن تطال "ماكينة" التفكير عند الشعوب بالكامل بحيث لا ينحصر التغيير فقط على مستوى المدارس والجامعات، وإنما من الضرورى أن يشمل تغيير طرق تفكير الناس العادية فى الحياة اليومية وفى العمل والمجتمع والسياسة، ومن ثم يجب فض الانفصام بين العلم الذى يُدرس فى الكتب وطرق تفكير رجل الشارع والمشتغل بالدين أو الإعلام أو غيره من منابر الرأى والتعليم والثقافة، مشيرًا إلى أن الهدف هو صناعة عقول مفتوحة على الإنسانية فى ضوء العودة إلى المنابع الصافية للقرآن والسنة المتواترة.

وشارك فى موضوعات جلسة "نحو مواطنة مستدامة على بساط السلم" التى ترأسها الدكتور محمد عثمان الخشت، كل من: الدكتور سعيد حميد كميش رئيس ديوان الوقف السنى بالعراق، والدكتور سعيد بنبشر وزير الثقافة السابق بالمغرب، والدكتور محمد السماك عضو مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة من لبنان، والدكتور البكاى ولد عبدالمالك وزير التعليم بموريتانيا، والأب كانون أنتونى بول عميد كنيسة القديسة مارغريت بالمملكة المتحدة، والدكتورة آمنة حتى كاتبة وأكاديمية متخصصة فى فلسفة الدين من باکستان، والدكتورة كاثرين مارشال زميلة أولى فى مركز بيركلى للدين والسلام والشؤون العالمية بأمريكا، والدكتور نصر عارف أستاذ العلوم السياسية بجامعة زايد.