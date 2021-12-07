عاجل- مصر تدين استهداف الحوثى للعاصمة السعودية بصاروخ باليستى

جدة - نرمين السيد - أعربت مصر، اليوم الثلاثاء، عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستهداف ميليشيا الحوثى للعاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستى، والذى تم اعتراضه بنجاح من قِبل قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى.





وأكدت مصر، بحسب بيان لوزارة الخارجية، على شجبها التام لاستمرار ميليشيا الحوثى فى أعمالها العدائية صوب أراضى المملكة العربية السعودية الشقيقة. كما أعربت مصر مجددًا عن مساندتها لما تتخذه المملكة من تدابير لصون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها إزاء هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التى تمثل تهديدًا للاستقرار والأمن فى المنطقة.

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