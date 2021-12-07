وأضاف المهندس حاتم محمود، أن الحدود تقع ما بين الطريق الدائرى الإقليمى شرقا وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوبا، وطريق بلبيس الصحراوى شمالا، وخط 10 ومدينة العبور غربا بمساحة 58914.4 فدان، على أن يتم التقدم بالبريد حتى تاريخ 31-12-2021، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من المواطنين، وحرصا من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع فى معاملات غير قانونية.
وأوضح أن الطلبات تقدم بالبريد على عنوان ص.ب : 40 مدينة العبور – منطقة 2600 فدان - منطقة الأكثر تميزا – قطعة 20 نهاية محور 30 يونيو – خط 10 جهاز مدينة العبور الجديدة، وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بالبريد إلى جهاز مدينة العبور الجديدة لتحديد رغبتهم فى كيفية تحصيل مستحقات الدولة سواء كانت عينية أو نقدية على النموذج المعد لذلك ومرفق به مستندات الملكية أو سند التواجد، على أن يتضمن الطلب تسلسل الملكية كاملا وواضحا، وكذلك كارت وصف مساحى محدد بالإحداثيات للمساحة موضوع الطلب، تمهيدا للدراسة والعرض على اللجان المختصة واستكمال الإجراءات ولن يعتد بأى طلبات تقدم بعد 31-12-2021.
وحذر نائب رئيس الهيئة، الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأى تصرفات أو الشروع فى إقامة أى منشآت على تلك الأراضى قبل الرجوع لجهاز المدينة وفى حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأن أى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلانًا مطلقًا ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة فى اتخاذ الإجراءات القانونية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آخر موعد لتلقى طلبات توفيق الأوضاع على أراضى الدولة بالعبور الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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