ممثلة الصحة العالمية تشيد بحياة كريمة ومبادرات الصحة العامة

جدة - نرمين السيد - وخلال الاجتماع رحب وزير الزراعة بالتعاون مع المنظمة العالمية ومكتبها الإقليمى فى مصر لإنجاح الجهود الوطنية فى مكافحة الأمراض المشتركة ما بين الإنسان والحيوان وكذلك مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.

وأضاف وزير الزراعة، أن مقاومة مضادات الميكروبات مشكلة معقدة تتطلب اتباع نهج موحد ومتعدد القطاعات فى حلها ويجمع نهج الصحة الواحدة بين العديد من القطاعات والجهات صاحبة المصلحة العاملة فى مجال حماية صحة البشر والحيوانات والنباتات البرية والمائية وإنتاج الأغذية والأعلاف من أجل التواصل والعمل معاً فى ميدان صياغة البرامج والسياسات والتشريعات والبحوث وتنفيذها بما يحقق حصائل أفضل فى مجال الصحة العامة.

وأضاف، أنه تم وضع الخطة الوطنية المصرية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات فى 2018م وذلك فى إطار الخطة العالمية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات والتى تلتزم فيها الدولة بالتخفيف من تأثيرات مقاومة مضادات الميكروبات وقد تم اعتماد الخطة فى مارس 2019م؛ وتعكس الخطة المبادئ الأربعة التى تستند إليها الخطة العالمية.

وأشار إلى أن الخطة الوطنية المصرية تعتمد على تحسين الوعى والفهم بشأن مقاومة مضادات الميكروبات وتعزيز الاستخدام الرشيد والأمثل للمضادات الحيوية فى مختلف البيئات وكذلك تعزيز المعرفة والأدلة المبنية على المراقبة والبحث من خلال منظومة الصحة الموحدة وذلك بمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات ودعم المعامل والمعاهد البحثية بهدف تتبع استخدام مضادات الميكروبات ووضع سياسات للاستخدام الرشيد، ‏بالإضافة إلى الحد من الإصابة بالعدوى فى أماكن الرعاية الصحية والبيطرية لمنع انتشار العدوى المقاومة لمضادات الميكروبات والبكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل من وزارات "الزراعة – الصحة -البيئة" وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة تحت مظلة الصحة الموحدة.

وأشار "القصير" إلى أن جهود وزارة الزراعة تتركز على الاهتمام بوقاية الثروة الحيوانية من الأمراض من خلال القوافل البيطرية التى تجوب كل محافظات الجمهورية وكذلك حملات التحصين ضد الأمراض والأوبئة. ‏

وقال إنه لأول مرة فى مصر يتم حصر الثروة الحيوانية والداجنة الأمر الذى يسهم فى تحديد احتياجاتنا من الأمصال واللقاحات البيطرية.

وقال ‏"القصير"، إنه فى ضوء توجيهات القيادة السياسية تم إنشاء المجلس الأعلى الأوبئة البيطرية والذى يعد خطوة هامة فى إطار إستراتيجية واهتمام الدولة المصرية بمكافحة الأمراض الحيوانية والتحكم فيها والسيطرة عليها واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشارها وخاصة الأمراض المشتركة التى تهدد الصحة العامة للإنسان والصحة الحيوانية والمجلس يضم فى عضويته نخبة من الخبرات المتميزة فى الوزارات المختلفة.

وأشار ‏وزير الزراعة، أيضا الى امتلاك الوزارة لمجموعة من المعامل المتميزة والمعتمدة دولياً والتى لديها القدرة على تشخيص جميع الأمراض المشتركة ما بين الإنسان والحيوان وأيضا الإكتشاف المبكر لها وكيفية التعامل معها.

ووجه "الوزير" المختصين بأهمية الرصد لاستخدمات المضادات الحيوية ووضع مؤشرات لقياس التطور فى إطار الخطة الوطنية لذلك.

وخلال الاجتماع، أوصت الدكتورة نعيمة، القصير بتعزيز أوجه البحث العلمى والأمن الصحى فيما يتعلق بملف مقاومة مضادات الميكروبات وأكدت على أهمية مواصلة العمل مع وزارات الزراعة والصحة والتعليم العالى والبحث العلمى والبيئة والتعاون الدولى ومختلف الجهات فى هذا المجال بدعم من المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدحانوم والمدير الإقليمى لمكتب شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظرى.

ومن ناحيتها أشادت الدكتورة حنان بلخى بالمبادرات التى اتخذتها الدولة ‏المصرية لتعزيز صحة المواطنين ومنها مبادرة "حياة كريمة" وقد أوصت بدمج ملف مقاومة مضادات الميكروبات فى تلك المبادرة.

وأكدت ‏‎بلخى على أهمية توحيد الجهود ما بين الوزارات المعنية ومنهم وزارات الصحة والزراعة والبيئة من خلال منظور الصحة الواحدة لتسريع تنفيذ الخطة الوطنية فيما يتعلق بمقاومة مضادات الميكروبات.

وأضافت، أن مصر من ضمن 4 دول فى منطقة شرق المتوسط سوف تقوم منظمة الصحة العالمية بمساعدتها فى تحديث خطة للحد من مقاومة مضادات الميكروبات.