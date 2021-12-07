مصر تعرب عن بالغ إدانتها واستنكارها لقيام ميليشيا الحوثي باستهداف الرياض بصاروخ...

بيان صادر عن وزارة الخارجية:

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم ٧ ديسمبر ٢٠٢١، عن بالغ إدانتها واستنكارها لقيام ميليشيا الحوثي باستهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي، والذي تم اعتراضه بنجاح من قِبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

وإذ تؤكد مصر على شجبها التام لاستمرار ميليشيا الحوثي في أعمالها العدائية صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، تعرب مصر مجددًا عن مساندتها لما تتخذه المملكة من تدابير لصون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها إزاء هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تمثل تهديدًا للاستقرار والأمن في المنطقة.