قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقى، بالاعلان عن تطبيق نظام التشعيب (علمى/أدبى) على دفعات الثانوية العامة الجديدة، وإلغاء تشعيب (رياضة/علوم) واعتبر دفعة هذا العام 2021/2022 اخر دفعة يشعب في قسم العلمي في الثانوية العامة. واكد طارق شوقي - في منشور عبر صفحته على صفحة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- إن العمل بنظام التشعيب إلى علمي علوم وعلمي رياضة سيطبق على دفعة الثانوية العامة لهذا العام 2021 -2022، أما كل الدفعات الأصغر بداية من دفعة 2022-2023 تكتفي بالتشعيب إلى (علمي وأدبي) فقط. ومن جانب أخر اكد الوزير تأجيل انتخابات مجتمع كلية فيكتوريا بالإسكندرية" إلى أيام 30، 31 ديسمبر الجاري، وانتظار رأي إدارة الفتوى بمجلس الدولة بشأن سلامة إجراءات الجمعية العمومية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طارق شوقي: إلغاء تشعيب (رياضة/علوم) على دفعات الثانوية العامة الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.