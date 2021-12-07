/664758/الأرصاد-توجه-نصائح-للمواطنين-القيادة-بحذر-وعدم-الخروج-من-المنزل-إلا-للضرورة

قدمت هيئة الأرصاد الجوية، عددًا من النصائح الموجهه إلى المواطنين لتجنب العاصفة الترابية التى من المتوقع أن تقع خلال الساعات.

دوت الخليج الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من موجة عاصفة ترابية ووجهت هيئة الأرصاد الجوية، نصائح إلى المصابين بأمراض الجهاز التنفسي على وجه التحديد، مشددين على ضرورة غلق النوافذ لعدم الإصابة. ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، عددًا من النصائح التى من الضروري اتباعها لتجنب العاصفة الترابية والحفاظ على صحة المواطنين. نصائح المواطنين لتجنب إصابة الجهاز التنفسي ونشير فى السطور التالية أبرز ما رصدته هيئة الأرصاد الجوية من نصائح بشأن تجنب الإصابة بأمراض تخص الجهاز النفسي:- 1- غلق النوافذ جيدًا 2- عدم خروج مرضى الصدر والحساسية والجيوب الأنفية 3- عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة 4- القيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية 5- تحري السلامة والابتعاد عن الوقوف تحت البنايات

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