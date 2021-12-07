/664767/وزير-الزراعة-يبحث-مع-مسئولي-منظمة-الصحة-العالمية-سبل-دعم-مقاومة-مضادات-الميكروبات

استقبل السيد القصير وزير الزراعة، واستصلاح الاراضى الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية، فى مصر ورئيس البعثة، والدكتورة حنان بلخى، مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، لشئون مقاومة مضادات الميكروبات، والوفد المرافق لهما، لمناقشة سبل دعم جهود الدولة المصرية فى خططها لمقاومة مضادات الميكروبات.

دوت الخليج

اجتماع وزارة الزراعة بممثل الصحة العالمية

وخلال الاجتماع رحب وزير الزراعة بالتعاون مع المنظمة العالمية ومكتبها الاقليمى فى مصر لإنجاح الجهود الوطنية فى مكافحة الأمراض المشتركة ما بين الانسان والحيوان وكذلك مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.

وأضاف وزير الزراعة، السيد القصير:” أن مقاومة مضادات الميكروبات مشكلة معقدة تتطلب اتباع نهج موحد ومتعدد القطاعات في حلها ويجمع نهج الصحة الواحدة بين العديد من القطاعات والجهات صاحبة المصلحة العاملة في مجال حماية صحة البشر والحيوانات والنباتات البرية والمائية وإنتاج الأغذية والأعلاف من أجل التواصل والعمل معاً في ميدان صياغة البرامج والسياسات والتشريعات والبحوث وتنفيذها بما يحقق حصائل أفضل في مجال الصحة العامة.

وزير الزراعة: وضع خطة وطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات

وتابع وزير الزراعة، السيد القصير: تم وضع الخطة الوطنية المصرية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات في 2018م وذلك في إطار الخطة العالمية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات والتي تلتزم فيها الدولة بالتخفيف من تأثيرات مقاومة مضادات الميكروبات وقد تم اعتماد الخطة في مارس 2019م؛ والتى تعكس الخطة المبادئ الأربعة التي تستند إليها الخطة العالمية وأشار الى ان الخطة الوطنية المصرية تعتمد على تحسين الوعي والفهم بشأن مقاومة مضادات الميكروبات وتعزيز الاستخدام الرشيد والأمثل للمضادات الحيوية في مختلف البيئات وكذلك تعزيز المعرفة والأدلة المبنية على المراقبة والبحث من خلال منظومة الصحة الموحدة وذلك بمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات ودعم المعامل والمعاهد البحثية بهدف تتبع استخدام مضادات الميكروبات ووضع سياسات للاستخدام الرشيد.

كما جرى مناقشة ما يتعلق بالحد من الإصابة بالعدوى في أماكن الرعاية الصحية والبيطرية لمنع انتشار العدوى المقاومة لمضادات الميكروبات والبكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل من وزارات (الزراعة – الصحة -البيئة) وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة تحت مظلة الصحة الموحدة.

وأشار وزير الزراعة السيد القصير، إلى أن جهود وزارة الزراعة تتركز على الإهتمام بوقاية الثروة الحيوانية من الأمراض من خلال القوافل البيطرية التى تجوب كل محافظات الجمهورية وكذلك حملات التحصين ضد الأمراض والأوبئة،لأول مرة فى مصر يتم حصر الثروة الحيوانية والداجنة الأمر الذى يسهم فى تحديد احتياجتنا من الأمصال واللقاحات البيطرية.

وتابع وزير الزراعة، السيد القصير: قال أنه فى ضوء توجيهات القيادة السياسية تم إنشاء المجلس الأعلى الأوبئة البيطرية والذى يعد خطوه هامة فى إطار إستراتيجية وإهتمام الدولة المصرية بمكافحة الأمراض الحيوانية والتحكم فيها والسيطرة عليها وإتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشارها وخاصة الأمراض المشتركة التى تهدد الصحة العامة للإنسان والصحة الحيوانية والمجلس يضم فى عضويته نخبة من الخبرات المتميزة في الوزارات المختلفة.

وأشار وزير الزراعة أيضا إلى امتلاك الوزارة لمجموعة من المعامل المتميزة والمعتمدة دولياً والتى لديها القدرة على تشخيص جميع الأمراض المشتركة ما بين الانسان والحيوان وأيضا الإكتشاف المبكر لها وكيفية التعامل معها.