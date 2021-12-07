/664774/تدريب-30-عضو-هيئة-تدريس-على-معايير-الاعتماد-البرامجي-بجامعة-سوهاج

اعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، ان مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج، اختتم دورته التدريبية بعنوان "معايير الاعتماد البرامجي"، والتي استهدفت أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم جامعة سوهاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

صرح بذلك، وقال أن دورة معايير الاعتماد البرامجي استمرت لمدة ٣ أيام بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم، وحاضر فيها كلا من الدكتور أحمد الخطيب مدير المركز، والدكتور خلف همام المدرب بالمركز.

وأوضح عبد الخالق، أن إدارة الجامعة تحرص دائماً على تعريـف أعضاء هيئة التدريس بكيفية إعداد الدراسات الذاتية، والتقويم الداخلي للمؤسسة التعليمية بغرض التنمية البشرية لهم، مضيفا أن الجامعة تسعي بشكل مستمر لنشر ثقافة ومفاهيم نظام الاعتماد البرامجي الذى تتبعه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد، لتأهيل الكوادر من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

مشاركة 30 عضو هيئة تدريس بدورة معايير الاعتماد البرامجي

وأكد الدكتور أحمد الخطيب، أن الدورة شارك بها ٣٠ متدرب من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم، مضيفاً أن الدورة تضمنت التعريف بمفهوم ضمان الجودة وأهميتها وكيفية استيفاء معايير الاعتماد الأكاديمي اللازمة لتأهل المؤسسات التعليمية للاعتماد، وذلك في إطار تنفيذ متطلبات الخطة الاستراتيجية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لافتا إلى أن البرنامج يعتمد على تحفيز أعضاء هيئة التدريس، لإحداث التغيير المناسب في المؤسسات التعليمية لتواكب الكفاءات مع متطلبات التطوير.

وأشار "الخطيب "، إلى أن كلية العلوم تسعى لتعظيم القيمة المضافة من الاعتماد فى إطار سعيها نحو التوجه إلى الاعتماد البرامجي بشكل واضح، لافتاً إلى أن كلية العلوم قد حصلت على الاعتماد المؤسسي للمرة الأولى عام ٢٠١٢، كما تم تحديث الاعتماد المؤسسي للكلية بعد ذلك للمرة الثانية عام ٢٠١٩.

رئيس جامعة سوهاج يجتمع بوفد طلابي من جامعات البرازيل والمكسيك واندونيسيا

جدير بالذكر سبق وعقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، لقاء مع الوفد الطلابي المكون من ٩ طلاب، والقادم من دول البرازيل والمكسيك وإندونيسيا، وذلك في إطار برنامج التبادل الطلابي الخاص بالاتحاد الفدرالي العالمي لطلبة كلية الطب، والمتمثل في الجمعية العلمية الطلابية ( SMSA) بالكلية، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم، بحضور الدكتور أسامة رشاد القائم بعمل عميد الكلية، والطالب عبدالرحمن الجعفري سكرتير عام الجمعية، والطالب مينا مجدي أمين الصندوق والمسئول عن برنامج التبادل الطلابي.