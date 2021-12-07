/664759/كارتيرون-يرسل-خطاب-إنذار-لإدارة-نادي-الزمالك-بسبب-تاخر-سداد-مستحقاته-صور

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، إرسال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خطابًا رسميًا، إلى إدارة ناديه، بشأن تأخر سداد مستحقاته.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابةالشخصي”فيس بوك”:”رسميا باتريس كارتيرون يرسل خطاب إنذار لإدارة نادي الزمالك بسبب تاخر سداد مستحقاته و يعطي مهلة لإدارة النادي قبل خطوات فسخ التعاقد بشكل رسمي”.

أرسلت وزارة الشباب والرياضة، خطاب رسمي إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وذلك لإخطار مجلس الإدارة بالنادي بضرورة فتح باب الترشح على الانتخابات خلال الساعات القادمة، في ظل انتهاء المهلة المحددة للمجلس للدعوة للانتخابات .

وتضمن خطاب وزارة الشباب والرياضة ضرورة الدعوة للانتخابات على أن تقام بناء على اللائحة الاسترشادية، وليس لائحة الزمالك وفقًا لتوصية هيئة الفتوى والتشريع.

وكان أعلن مرتضى منصور منذ أيام قليلة بأن انتخابات الزمالك القادمة ستقام وفقاً للائحة النادي واللائحة الاسترشادية معاً، وهذا ما رفضته وزارة الشباب والرياضة.

مرتضى منصور: استغناء الزمالك عن حسين فيصل باطل وسنطالب بعودته

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رحيل حسين فيصل من نادي الزمالك بداية الموسم بشكل مجاني، عقب تألق اللاعب مع منتخب مصر أمام السودان.

وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات صحفية بأن الاستغناء عن حسين فيصل هو إهدار للمال العام، ويجب على الرأي العام الزملكاوي أن يأخذ حقه من اللجنة التي أستغنت عن اللاعب.

وأشار أن الزمالك سيطالب بعودة اللاعب مرة أخرى وسيلجأ إلى الرقابة الإدارية لمعرفة من المستبب في ذلك، بجانب المطالبه بعودة اللاعب لأن كل قرارات اللجنة السابقة باطلة.

وتألق اللاعب بشكل كبير في لقاء مصر أمام السودان وأستطاع أن يسجل هدف وصنع أخر بجانب صناعته العديد من الفرص لزملاءه.