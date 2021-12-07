/664763/النائب-محمد-السلاب-يتقدم-بطلب-إحاطة-لفشل-تصنيع-السيارة-الكهربائية-وإهدارالملايين-فى-إعادة-تأهيل-النصر-للسيارات

تقدم النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال بشأن فشل مفاوضات الحكومة مع الشركة الصينية دونج فينج لإنتاج أول سيارة الكهربائية، وإعادة تأهيل شركة النصر للسيارات لتصنيع السيارة السيارة الصينية E70 بتكلفة 2 مليار جنيه، دون إتمام المفاوضات النهائية.

دوت الخليج

صناعة السيارات الكهربائية

وأكد السلاب فى طلب الإحاطة، أن إعادة تأهيل مصنع النصر للسيارات لإنتاج السيارة الصينية أهدر ملايين الجنيهات، فى ظل عدم الانتهاء من التفاوض وصولا لمرحلة الإنتاج، فى حين أنه إذا تم الاتفاق مع شركة أخرى لصناعة السيارة الكهربائية سيكون هناك حاجة لإعادة تأهيل المصنع من جديد وفق الموديل ونوع السيارة التى سيتم تصنيعها.

وتساءل السلاب عن أسباب فشل المفاوضات مع الشركة الصينية دونج فينج، وكيف يتم البدء فى إعادة تأهيل مصنع النصر دون إتمام التفاوض مع الشركة الصينية، كما تساءل عن طبيعة تأهيل مصنع النصر وما انتهى إليه وحجم الإنفاق حتى الآن ومصادر تمويله، وما هو مصير الأموال التى تم إنفاقها وتعديل خطوط الإنتاج لتناسب متطلبات الشركة الصينية التى فشل التفاوض معها؟ وما هو موقف المفاوضات فى الوقت الحالى؟.