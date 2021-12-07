/664764/النائب-سيد-حنفى-التكليفات-الرئاسية-بإنشاء-محال-حرفية-على-الطريق-الدائري-يوفر-الالاف-من-فرص-العمل

طالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب من الحكومة الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء محال حرفية فى الأماكن الخالية على جانبي توسعة الطريق الدائري من شرق القاهرة حتى منطقة الخصوص مؤكداً ان تنفيذ هذه التكليفات يوفر الالاف من فرص العمالة الحقيقية للمواطنين والشباب على امتداد الطريق الدائرى.

دوت الخليج

ا لمشروعات القومية

ووجه " حنفى " فى بيان له اصدره اليوم التحية والتقدير الى الرئيس السيسى على متابعته المستمرة لمختلف المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة فى جميع انحاء البلاد وحرصه على الاستغلال الأمثل للمساحات من الاراضى التى يمكن أن تستغل باقامة مشروعات ومحال حرفية عليها لتوفير المزيد من فرص العمالة للشباب وغيرهم من المواطنين، مشيداً بما لاحظه الرئيس السيسى من وجود مساحات حوالى ١٠٠متر و٥٠ مترا غير مستغلة ويمكن استغلالها فى عمل محال تجارية تضم أعمالا حرفية تخدم المواطنين على تلك الطرق، موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى لحرصه على توفير فرص العمالة الجديدة والتفكير باسلوب علمى وعملى للحد من مشكلة البطالة.

وطالب النائب سيد حنفى طه، من الحكومة أن تعطى اولوية فى تمليك وادارة هذه المشروعات لكل من كانوا لهم مشروعات حرفية وتجارية واضيروا بسبب توسعة الطريق الدائرى ولم يتم تعويضهم فى ضوء تكليفات الرئيس السيسى للحكومة بالتعويض المناسب والعادل لجميع المضاربن موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على متابعة المستمرة حتى فى أيام الاجازات للمشروعات القومية الكبرى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقد عمال التوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري من شرق القاهرة حتى منطقة الخصوص، فضلاً عن الموقف التنفيذي لتطوير منطقة عين شمس كما تفقد الرئيس، سير الأعمال الجارية بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة خاصة المحور الجديد الموازي لطريق القاهرة/ السويس.