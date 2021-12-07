النائب أحمد سمير: مجمع التحرير ضربة البداية لإعادة استغلال المبانى الحكومية بشكل عصري

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دوت الخليج يرصد تعليق النائب أحمد سمير بشأن تجديدات مجمع التحرير

استغلال المباني الحكومية

وأشاد " سمير " فى بيان له اصدره اليوم بالقضايا التى استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع "جون راتليدج" رئيس مجلس إدارة مجموعة "أوكسفورد كابيتال"، وعمرو شكري، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة العتيبة للاستثمار، و"راندال لانجر"، رئيس مجلس إدارة مجموعة "جلوبال فينتشرز"، أعضاء تحالف الشركات الأمريكية الفائز بتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، وعدد من أعضاء التحالف.

وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس عمرو إلهامي، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.

وذلك بعد فوز تحالف الشركات الأمريكية، باختياره كأفضل عرض فني ومالي لمشروع تطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير معلناً اتفاقه مع رئيس الوزراء بأن هذا المشروع يعد استكمالاً لخطة الحكومة لتطوير منطقة وسط البلد، وتعظيم استفادة الدولة من المباني الحكومية والتاريخية ذات القيمة التي تزخر بها المنطقة.

كما أشاد النائب أحمد سمير زكريا بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع على أن الحكومة تتطلع لتنفيذ هذا المشروع بطريقة، لا تحاكي فقط، بل تتفوق على سابقة أعمال التطوير المماثلة التي قامت بها شركات التحالف في الولايات المتحدة وأوروبا مع ضرورة إنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن، ليكون أول نموذج لإعادة استغلال المباني التاريخية بشكل عصري، يثري من قيمتها التاريخية، ويزيد عوائدها وأن يمثل هذا المشروع نقطة البداية لمزيد من أعمال التحالف في مصر اضافة الى تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى على أن نجاح نموذج إعادة تأهيل واستغلال مجمع التحرير، سوف يسرّع تنفيذ الخطة الحكومية الطموحة لتطوير واستغلال المباني الحكومية والتاريخية بالقاهرة، بحيث تتناغم وتتكامل مع المنظور الشامل لتطوير القاهرة التاريخية، بما يعكس ثراء تاريخ مصر، ويضفى مزيداً من الرونق على المنطقة.

تجدر الاشارة الى أن أعضاء التحالف أعربوا على سعادتهم بالفوز بعقد تنفيذ هذا المشروع، لاسيما في ضوء قيمته التاريخية، وموقعه المتميز في قلب القاهرة، وقربه من الأماكن الأثرية، وهي الميزة التي يتفرد بها مقارنة بالمشروعات التي نفذتها شركات التحالف حول العالم، مما سيجعل منه مقصداً سياحياً متميزاً محلياً وعالمياً.

كما استعرض أعضاء التحالف الفائز، التصور الخاص بتطوير واستغلال مجمع التحرير، وما يتضمنه من تحويل المجمع إلى مركز يضم فندقاً عصرياً، تم تصميمه بعناية ليحافظ علي أصالة المكان وقيمته التاريخية والثقافية، فضلا عن تأهيل الدور العلوي للمجمع ليوفر إطلاله متميزة على نهر النيل ومدينة القاهرة وأكد أعضاء التحالف أن إعادة إحياء مجمع التحرير، سوف يصبح عنصراً محفزاً وجاذباً للعديد من الاستثمارات في المنطقة، وسيمثل نقطة البداية لشراكات أكبر مع الحكومة المصرية في الفترة القادمة