/664768/الشباب-والرياضة-انضمام-12-لاعب-من-مشروع-الموهبة-والبطل-الأوليمبى-لمنتخب-مصر-لرفع-الأثقال

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية عن انضمام 12 لاعب من لاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى من 5 محافظات لمنتخب مصر لرفع الأثقال.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر إجراء تحليل للاعبين اليوم بالمركز الأوليمبى بالمعادى تمهيدا لضمهم لمعسكرات الفرق القومية، بهدف إعداد أبطال قادرين على المنافسة، وتحقيق انجازات للرياضة المصرية، في ضوء التطور الذي تشهده منظومة الرياضة فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويستهدف المشروع الموهوبين رياضياً في 13 لعبة هي " ألعاب القوى، التايكوندو، الجودو، المصارعة، الكاراتيه، رفع الأثقال، الملاكمة، تنس الطاولة، الاسكواش، كرة السلة، كرة اليد، كرة القدم، والهوكى " .

الجدير بالذكر أن مشروع الموهبة والبطل الأوليمبى يُعد أحد المشروعات القومية الواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، وهو من ضمن الأهداف الإستراتيجية للوزارة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الذى يتم تنفيذه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن، ودوره فى الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر فى مختلف المحافل الدولية.

وقام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بتسليم العضوية الشرفية الرياضية للسباح أحمد طارق، وانضمامة لفريق السباحة بالقلعة الحمراء.

وقام الخطيب بإهداء السباح أحمد طارق درع النادي الأهلي، وتيشرت النادي الخاص، مرفقا بصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أكد السباح أحمد طارق، خلال تكريمة داخل النادي الأهلي، أنه يوجه رسالة هامة لجماهير الفريق بأنه سوف يقاتل من أجل الفوز بالبطولات.

وأضاف خلال تصريحات داخل النادي الأهلي "كنت بعدي كتير من أمام النادي الأهلي، وحاليا سأكون متواجد بصفة مستمرة خلال الفترة القادمة".

وزاد "النادي الأهلي منذ 1907 كبير وحقق العديد من البطولات سواء المحلية والدولية، وحافظ تاريخ النادي الأهلي كله، وأسعى أن أكون عضواً في الفريق".

وأكمل "بحب كل لاعيبة النادي الأهلي، وخاصة محمد شريف وحسين الشحات وأفشة، وسعيد بالتواجد داخل الفريق".