/664770/اتصالات-الشيوخ-فعاليات-التدريب-المصرى-الأفريقي-بقطاع-تكنولوجيا-المعلومات-يسرع-من-خطوات-التنمية-بالقارة-السمراء

أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أهمية الدورة التدريبية الثانية للمركز المصري الإفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التي تجرى فعالياتها هذا الأسبوع بمشاركة 12 دولة إفريقية، مشيرا إلي أن ذلك يؤكد حرص مصر علي الإسراع في خطوات التنمية بالقارة السمراء.

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وقال توفيق في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم، إن تلك الدورة تأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الرامية إلى بناء الكوادر البشرية الإفريقية في مجال تنظيم الاتصالات، وتبادل الخبرات والممارسات الفنية والتجارية مع نظرائهم بأجهزة الاتصالات في القارة الإفريقية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أيضا تتماشي تلك الفعاليات مع توجهات الدولة بتعزيز العلاقات مع دول القارة الإفريقية، مشيرا إلي أن مصر نجحت خلال الفترة الأخيرة في استعادة متانة علاقاتها مع دول القارة الافريقية، من خلال تعزيز التعاون المشترك في شتي المجالات الاقتصادية والأمنية والتكنولوجية، مشيرا إلي أهمية ذلك التعاون بين دول القارة الواحدة، الذى يستهدف تنمية دول القارة.

اتصالات الشيوخ: فعاليات "التدريب المصرى الأفريقي" بقطاع تكنولوجيا المعلومات يسرع من خطوات التنمية بالقارة السمراء

وأشار النائب حسانين توفيق، إلي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الهامة حاليا التي حققت فيها مصر نجاحا كبيرا، وتسعى بدورها لنقل خبراتها فيه إلي الدول الأفريقية، لاسيما وأنه من القطاعات التي تساعد علي الإسراع من خطوات التنمية بمختلف الدول، متابعا، بل أصبح ذلك القطاع من القطاعات التي يعتمد عليه في تصنيف تنمية الدول.