/664771/سميرة-عبد-العزيز-معنديش-مانع-اشتغل-مع-محمد-رمضان-وشاكوش-اسم-غبي

أوضحت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز أنها ليس لديها مانع للعمل مع الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان لكن بشرط أن يتوافر السيناريو الجيد.

دوت الخليج يرصد تصريحات الفنانة سميرة عبد العزيز ببرنامج «مصر الجديدة»

سميرة عبد العزيز تكشف عن شروطها للعمل مع محمد رمضان

أشارت عبد العزيز خلال حلولها ضيفة على برنامج «مصر الجديدة» الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على شاشة ETC، مساء اليوم الإثنين إلى أن هجومهما على محمد رمضان ليس لشخصه وإنما بسبب أعماله التي تفسد جيلًا كاملًا من الشباب، قائلة: "لو غير نوعية الأعمال اللي بيعملها مش هيبقى عندي مشكلة معاه".

وتابعت: "وأنا بحضر حفلة في جامعة القاهرة، رئيسها دكتور الخشت نزل شكرني عشان معملتش دور محمد رمضان".

سميرة عبد العزيز تشن هجوم على حسن شاكوش

وانتقدت النائبة سميرة عبدالعزيز، نجوم المهرجانات الشعبية والأغاني التي يرددونها، مؤكدة أن «هذا الفن هابط ولا يرتقي باسم مصر».

وأوضحت أنها لا تهوى سماع أغاني المهرجانات، ولا تحب أصواتهم بمن فيهم حمو بيكا وسوسته وشاكوش، لأنه فن غير راق».

وعن اسم مطرب مهرجانات الشعبية حسن شاكوش، قالت سميرة عبدالعزيز: «غباء لكي يختار اسمه بهذا الشكل»، مشددة على أن «اسمه لم يلفت نظري لكي يسمعه»، ومطالبة شاكوش بتغيير اسمه.

سمير عبد العزيز تشيد بجمال مسرح محمد صبحي

كما أشادت الفنانة سميرة عبدالعزيز، بجمال مسرح سنبل والذي يشرف عليه الفنان محمد صبحي، مضيفة أن شكل المسرح يشبه المسارح بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأضافت الفنانة سميرة عبدالعزيز،انها ضمن فريق عمل الفنان محمد صبحي ، وطلبت منه اعتباري واحدة في فرقته المسرحية".

وتابعت الفنانة سميرة عبدالعزيز، أن مسرحية نجوم الظهر هدفها تقديم نجوم شباب للمستقبل، موضحة أنها مسرحية رائعة.

وأكدت الفنانة سميرة عبدالعزيز أن متعتي هي الوقوف على المسرح.

سميرة عبد العزيز تشارك في مسرحية جديدة

وكشفت الفنانة سميرة عبدالعزيز، عن مشاركتها في مسرحية مع المخرج خالد جلال سيتم عرضها في المملكة العربية السعودية قريباً.

صرحت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ المصري من قبل بتعرضها للإهانة اللفظية من الفنان محمد رمضان، برسالة عبر تطبيق واتس آب

فقالت وجدت محمد رمضان يرسل لي ويقولي يا حقيرة يا شحاتة، أنا حذاء أمي أفضل منك، وأنا أتلقى 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه".

وتابعت قائلة إن ذلك بسبب رفضها المشاركة في إحدى أعماله التلفزيونية.

وأكدت أنها أصيبت بحالة من الدهشة بعد تلك الرسائل، مشيرة إلى أن "رفضها عرضا فنيا أمر عادي ولا يقلل من شأن صاحبه أو بطل العمل نفسه".

أزمة سميرة عبد العزيز مع محمد رمضان

يشار إلى أن سميرة عبد العزيز كشفت عام 2018 عن رفضها تجسيد دور أم محمد رمضان فى مسلسل "ابن حلال"، لأنه "ليس من المعقول أن تكون جسدت في أعمالها أدوار أم للعظماء ثم تؤدي في هذا العمل دور أم لبلطجي".

وأضافت: "هذا الدور لا يتناسب مع تاريخي، بعد أن قمت بدور أم الإمام أبو حنيفة والترمذي، وأم الشيخ الشعراوي، و"كوكب الشرق" أم كلثوم، وأرفض هذا النوع من الدراما الذي يظهر الحارة والمناطق الشعبية بأنها لا تتحدث إلا بلغة الشتائم والدم والأسلحة البيضاء".

كما نفت إهانتها محمد رمضان، بعد تصريح أدلت به في أحد البرامج التلفزيونية، وأثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي قالت فيه إنها رفضت تجسيد دور والدة محمد رمضان في مسلسل "ابن حلال" بسبب أنها "لا تنجب أمثاله"، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وقالت بغضب "لقد حرفوا تصريحاتي في مواقع السوشيال ميديا بتفاهة، وزعموا أنني أرفض العمل مع محمد رمضان لأنه أسمر البشرة. رفضت الدور ليس لأنه محمد رمضان، فهو كفنان على عيني وراسي، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح، وهو حر في اختيار الدراما التي يقدمها للجمهور، أنا رفضت الدور وهذا من حقي".

وتابعت: "عندما قلت في البرنامج أنني لا أنجب هذا، كنت أقصد البلطجي ولا أقصد محمد رمضان".

مسيرة سميرة عبد العزيز الفنية

يذكر أن الفنانة سميرة عبد العريز بدأت مسيرتها الفنية من خلال مشاركتها فى العروض الجامعية، ونالت كأس التفوق من الرئيس عبد الناصر، وفي عام 1975 بدأت الإذاعة المصرية بث برنامجها "قال الفيلسوف".

وفي أواخر السبعينيات شاركت في عدة مسلسلات تلفزيونية ساهمت في تعريف الجمهور بها مثل "أفواه وأرانب"، "متى تبتسم الدموع"، "طيور الصيف" وغيرها.

وظل دائما التلفزيون هو مجال نشاطها الأساسي، وشاركت في مسلسلات تُعد الآن من الكلاسيكيات مثل "ضمير أبلة حكمت"، "بوابة الحلواني"، "أم كلثوم"، "أميرة في عابدين"، "إمام الدعاة" وغيرها، إلا أن ذلك لم يمنعها من العمل في السينما من حين لآخر، فقد شاركت في أفلام "إعدام قاضي"، "القتل اللذيذ"، "حليم"، "ميكانو"، "بنتين من مصر".