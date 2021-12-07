/664775/علاء-قريطم-يطالب-البنوك-بالتوسع-فى-توفير-ماكينات-الصراف-الآلي-للمكفوفين-وذوي-الهمم

دوت الخليج

ووجه " قريطم " فى بيان له اصدره اليوم تحية تقدير واحترام الى البنك الأهلي المصري برئاسة المصرفى القدير هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك وجميع القيادات والعاملين بهذا البنك لحرصه على التوسع في إتاحة عدد أكبر من ماكينات الصراف الآلي المخصصة لذوي الهمم من أصحاب الإعاقات الحركية والمكفوفين وضعاف البصر.

مؤكداً أن البنك الاهلى المصرى لم يحصل على لقب بنك أهل مصر من فراغ وإنما حصل عليه لأنه يقدم خدماته المتعددة لجميع المصريين على مستوى جميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والمناطق الاقتصادية والسياحية والصناعية والتجارية.

علاء قريطم يطالب البنوك بالتوسع فى توفير ماكينات الصراف الآلي للمكفوفين وذوي الهمم

وقال النائب علاء حمدى قريطم إن هذه السياسات الناجحة للبنك الأهلى المصرى تؤكد الفكر المستنير لقيادات هذا البنك الكبير مع توجهات الدولة المصرية فى اعطاء أكبر اهتمام لتوفير جميع الخدمات لاصحاب القدرات الخاصة الذين اصبحوا يعيشون العصر الذهبى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى موجهاً التحية والتقدير لجميع المؤسسات بالدولة على ترسيخ وحصول ذوى القدرات الخاصة على جميع حقوقهم التى كفلها لهم الدستور.

وكان البنك الأهلى المصرى قد أوضح أن الماكينات الخاصة بذوي الإعاقة الحركية بلغ عددها 34 ماكينة في مختلف المحافظات ويضع البنك خططا طموحة للتوسع في هذا النمط من الماكينات لخدمة شريحة أكبر.

وأضاف" أن تلك الماكينات مصممة لخدمة العملاء من مستخدمي الكرسي المتحرك عن طريق وجود منحدرات سهلة لوصول العملاء إلى الفرع وماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلي توفير الأبواب التي تفتح بشكل تلقائي وتوسيع مساحات المداخل بفروع البنك، وتوفير مصاعد في الفروع ذات الطوابق المتعددة لمساعدة ذوى الهمم وتسهيل دخولهم إلى فروع البنك، ومراعاة تطبيق الكود الهندسي عند إناء الفروع الجديدة، وأن يكون الفرع مجهزا ومهيأ للتعامل مع العملاء ذوي الإعاقة.

ولفت إلى أن الماكينات مصممة لخدمة المكفوفين أو ضعاف البصر في العديد من فروع البنك بمختلف أنحاء الجمهورية.

كما يدرس البنك التوسع في تلك الماكينات بخطط متزايدة، بحيث تكون بواقع ماكينة في كل فرع، والتي يتم من خلالها التعامل بطريقة برايل وبواسطة سماعات لتمكين العملاء من القيام بخدمات السحب والاستعلام من الماكينة بسهولة.