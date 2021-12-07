مدبولى: السيسى استن سنة حميدة بحضور اختبارات الهيئة بالكليات العسكرية

جدة - نرمين السيد - استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم المنعقد برئاسته، باستعراض نتائج زيارة "بيدرو سانشيز" رئيس حكومة مملكة أسبانيا، ووفد رجال الأعمال المرافق له إلى القاهرة، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر وأسبانيا، وحرص الدولة المصرية على تعزيز مجالات التعاون مع أسبانيا خلال الفترة المقبلة.





وأضاف رئيس الوزراء، وفقا لبيان صحفى، أننا لمسنا أيضاً حرص الجانب الأسبانى على تعزيز العلاقات مع مصر فى مختلف المجالات، لاسيما فى ضوء ما قامت به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية وهيكلية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الزيارة شهدت توافقاً بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ورئيس حكومة أسبانيا، على أهمية إقامة شراكة بين البلدين تدعم التعاون الثنائى فى جميع المجالات، بالإضافة إلى تفعيل مجلس الأعمال المصرى الأسبانى، وتشكيل لجنة عليا مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بما يعود بالنفع على البلدين.

فى سياق آخر، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، استن سنةً حميدة، بالحرص على حضور اختبارات كشف الهيئة بالكليات العسكرية وكلية الشرطة، للقاء الطلبة المرشحين للالتحاق بتلك الكليات، وإدارة مناقاشات معهم، لتقييم مدى إدراكهم لمقتضيات مهام دراستهم المقبلة، ووعيهم بمختلف ملفات الشأن العام والأمن القومى، مشيداً بما عكسته تلك المناقشات من حرص المتقدمين الجدد على نيل شرف الانضمام لصفوف القوات المسلحة، والشرطة، للمشاركة فى مسؤولية حفظ أمن واستقرار الوطن.

كما أشاد رئيس الوزراء بفعالية "قادرون باختلاف" التى حظيت كالعادة بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوجه بالشكر إلى الوزراء القائمين على تنظيم هذه الفعالية، وفى مقدمتهم وزير الشباب والرياضة، والجهات التى أسهمت فى المظهر المشرف لهذا الحدث الذى يحرص الرئيس على حضوره كل عام، لافتاً إلى أن التفاعل الإنسانى للرئيس عبد الفتاح السيسى مع أبنائنا القادرين باختلاف لاقى إشادة كبيرة، وترك أفضل الأثر فى نفوس أبنائنا وأسرهم.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بالموقف الوبائى لفيروس كورونا، وتوفير اللقاحات، كما عرض الوزير دراسة مقارنة لنسب تلقى اللقاح بين المحافظات.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بعرض الموقف خلال الاجتماع القادم لمجلس المحافظين، من أجل وضع خطة متكاملة لتسريع وتيرة تلقى اللقاحات، فى المحافظات التى تنخفض فيها نسب الإقبال على تلقى اللقاح.