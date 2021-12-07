أبطال قادرون باختلاف يحلقون فى سماء مصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة الدفاع، عبر موقع "يوتيوب" فيديو، لزيارة عدد من أبطال قادرون باختلاف إلى قاعدة ألماظة الجوية، وعمل رحلة جوية لهم للمناطق السياحية والآثرية بنطاق القاهرة الكبرى.





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