منار يهنئ رئيس الإيكاو بمناسبة اليوم العالمى للطيران المدنى

وأكد الوزير التعاون المثمر بين قطاع الطيران المدنى المصرى ومنظمة الإيكاو فى مجالات الصناعة المختلفة والتى تهدف إلى تعزيز إجراءات السلامة وأمن الطيران وسن التشريعات الدولية للوصول إلى أفضل المستويات العالمية.
كما تتبنى سلطة الطيران المدنى المصرى كافة المبادرات الصادرة عن المنظمة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
كما تقدم الطيار محمد منار بخالص الشكر والتقدير للتنسيق المستمر والدور الفعال الذى يقدمه المكتب الإقليمى للمنظمة لدول الشرق الأوسط والذى نعتز بوجود مقر المكتب بجمهورية مصر العربية – بالقاهرة.
الجدير بالذكر أن منظمة الايكاو تحتفل يوم 7 ديسمبر من كل عام باليوم العالمى للطيران المدنى، ويوافق هذا اليوم توقيع معاهدة الطيران المدنى الدولى(شيكاغو) عام 1944م.
وتعد جمهورية مصر العربية من أوائل الدول التى انضمت للمنظمة وتضم الإيكاو جميع الدول الأعضاء الموقعة والمصدقة على معاهدة شيكاغو وعددها 192 دولة.
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