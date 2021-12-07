وأضاف سالمان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، أن التطعيمات تحمى من المضاعفات الخطيرة لمتحورات كورونا وقد تحمى من الوفاة، مشيرًا إلى أن متحورات كورونا سجلت حتى الآن أكثر من 3000 طفرة.
وكشف أنه سيتم العمل على تطوير اللقاحات لأنها العامل الأهم لمواجهة المرض، لافتًا إلى أن السلالة الجديدة أوميكرون يتم دراستها وبها طفرات تزيد عن 50 طفرة وستظهر نتائج الأبحاث على هذه السلالة خلال أيام مقبلة.
أشار أستاذ المناعة إلى أن هناك أشخاصا سيظل الفيروس خطيرًا عليهم وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لأن هناك 10 سلالات ظاهرة و5 سلالات أكثر خطورة من كورونا، لافتًا إلى أن الأعراض المصاحبة لمتحور أوميكرون أقل وفترة الحضانة التى تظهر فيها الأعراض تظهر سريعا على الشخص، مبشرًا بأنه سيتم طرح أدوية الفترة المقبلة، وفى دواء بيتم صرفه فى بريطانيا للمصابين بحالات خفيفة، وفى تجارب معملية مستمرة لمعرفة تأثير مختلف الأدواء الجديدة على البشر.
"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أستاذ مناعة يشرح أعراض أوميكرون واللقاحات فعالة ضده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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