جرائم 2021.. زوج يقتل زوجته أثناء العلاقة وآخر يقيدها بالحبال

جدة - نرمين السيد - فى السطور القادمة، نرصد أبرز جرائم القتل التى حدثت فى هذا الصدد، والتى انتهت رحلة مرتكبيها إلى السجن المشدد، أو الإعدام.

بالأمس القريب كانت واحدة من أبشع هذه الجرائم، حيث أقدم عاطل بمدينة العياط، على تسديد عدة طعنات لزوجته، ثم قفز من الطابق الخامس ليلقى مصرعه فى الحال.

بداية تلك الواقعة الغريبة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بسقوط شاب من أعلى عقار بقرية البليدة بالعياط، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين العثور على جثة عاطل وبعمل التحريات تبين أن المتوفى ألقى نفسه من الطابق الخامس عقب تعديه على زوجته طعنا بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما تم نقل الزوجة المصابة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

كما شهدت منطقة المنيرة بإمبابة الإسبوع الماضى جريمة قتل بشعة، حيث قيد عامل زوجته بالحبال وانهال عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بمقتل ربة منزل بمنطقة المنيرة الغربية، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة لفحص البلاغ، وتبين العثور على جثة ربة منزل بها عدد من الإصابات فى أنحاء متفرقة من الجسد.

أشارت التحريات أن زوج المجنى عليها وراء قتلها لخلافات زوجية بينهما، وأن المتهم قيد زوجته بالحبال وانهال عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

الجريمة الثالثة، الأبشع فى 2021 تلك التى قام فيها عامل 31 سنة بقتل زوجته خنقا أثتاء ممارسة العلاقة الحميمية معها بمنزل الزوجية بمنطقة الطالبية.

وقال المتهم فى اعترفاته إنه ليلة الحادث نشبت خلافات بينه وبين زوجته المجنى عليها بسبب طلباتها الكثير، متابعا: "أنا مبقتش قادر".

وأضاف المتهم أن طلبات زوجته أصبحت شيئا لا يطاق فقررت التخلص منها أثناء معاشرتها خنقتها بالمخدة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، تركتها جثة هامدة فى غرفة نومها وسافرت إلى بلدى.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من أهالى سكان أحد العقارات بمنطقة بولاق الدكرور بانبعاث رائحة كريهة من شقة بالدورالرابع، انتقل ضباط المباحث إلى مكان العقار، وتم كسر باب الشقة، وبالفحص تم العثور على جثة سيدة 27 سنة على سرير غرفة نومها.

وبالتحريات تبين أن زوج المجنى عليها يعمل فنى تصليح أجهزة كهربائية، وراء قتلها حيث خنقها أثناء ممارسة العلاقة الحميمية، وترك جثتها بملابسها الداخلية وغلق باب الشقة عليها وسافر إلى قريته بمحافظة بنى سويف.

وفى شهر نوفمبر الماضى، أقدم زوج على قتل زوجته بقرية إبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، إثر خلافات تطورت لمشاجرة، اعتدى خلالها عليها بالضرب وخنقها، وتوجه لنيابة قويسنا مُعترفًا بجريمته.

بداية تلك الجريمة، عندما تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، بمقتل سيدة تُدعى "أسماء. م.س"، من قرية إبنهس، إثر تعرضها للخنق على يد زوجها، جراء مشاجرة نشبت بينهما.

انتقلت قوات الشرطة والمباحث الجنائية، تبين أن الواقعة بمنطقة (حنكو وسعد) بقرية إبنهس مركز قويسنا، وتم تحرير محضر وقررت النيابة دفن الجثة بعد تقرير الطب الشرعى، وتولت التحقيق.

كما شهدت مدينة الأقصر فى أكتوبر الماضى، جريمة قتل زوج لزوجته، تعود أحداث الواقعة بعد أن تلقت مديرية أمن الأقصر إخطارا من مركز شرطة بندر الأقصر يفيد بالعثور على جثة ربة المنزل تدعى "م.ى.ع"، البالغة 20 عامًا داخل شقتها بإحدى العمارات السكنية بوسط مدينة الأقصر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وتبين من التحريات الأولية اتهام زوجها "ح.ع.م"، يبلغ من العمر 28 سنة بقتلها عقب حدوث مشادة كلامية بين الزوجين نتج عنها قيام الزوج بإنهاء حياة زوجته مستخدما سكينة مطبخ لتلقى مصرعها وتلفظ أنفاسها الأخيرة.