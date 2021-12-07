وزير التنمية يعلن تسليم المدفن الصحى الآمن بمركز بدر بالبحيرة

جدة - نرمين السيد - أعلن محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تسلم محافظة البحيرة اليوم، المدفن الصحى الآمن بمركز بدر ضمن المنظومة الجديدة للمخلفات وتبلغ التكلفة الإجمالية للمدفن 35 مليون جنيه.





جاء ذلك فى إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع؛ لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وقال شعراوى، فى بيان له، إن اللجنة المشكلة بقرار من وزير التنمية المحلية والتى تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية، ضمن البرنامج الأول لمنظومة المخلفات سلمت المدفن للمحافظة بما يضمن تنفيذ بنود جميع الأعمال الواردة، بعقود المرحلتين الأولى والثانية والثالثة من البنية الأساسية للمنظومة بالمحافظات للأعوام المالية (2019/2020)- (2020/2021)-(2021/2022).

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن مشروعات تطوير البنية التحتية للمخلفات تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة، فى مختلف محافظات الجمهورية للمساعدة فى التخلص الآمن من المخلفات بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى، وإنشاء وتوفير محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل، وإنشاء وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير لتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات.

وقال إن المدفن الصحى تم إنشاؤه على مساحة 10 أفدنة من ضمن 60 فدانا تم تخصيصها للتوسعات المستقبلية، والتى سوف تشمل مصنع تدوير مخلفات وبعض خلايا الدفن، قائلا إن المدفن الجديد عبارة عن خلية دفن صحى تصل السعة الاستيعابية لها حوالى 350 ألف طن مخلفات، وكذا بحيرة تبخير سائل الرشيح مؤمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسابق الزمن لسرعة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية للمخلفات بالمحافظات، طبقاً للتوقيات والخطط الزمنية المحددة للتخلص الآمن من المخلفات والقضاء على الحرق العشوائى، ورفع كفاءة منظومة الجمع والنقل ليشعر المواطن بوجود تحسن ملحوظ فى تلك الخدمة فى أسرع وقت ممكن.

وأوضح شعراوى، أن الفترة الماضية شهدت تسليم محافظة البحيرة 2 محطة وسيطة ثابتة بدمنهور وكفر الدوار بتكلفة 50 مليون جنيه، تضم 10 سيارات مرسيدس مجهزة بهوك لفت و 10 حاويات سعة 24م3 بالإضافة إلى عدد 2 لودر و2 مغسلة للسيارات، لافتاً إلى أنه من المخطط إنشاء 2 مدفن صحى بالمحافظة ضمن المرحلة الثالثة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة للعام المالى الحالى 2021/2022 بتكلفة 70 مليون جنيه.