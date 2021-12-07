بيان صادر عن وزارة القوى العاملة:

القوى العاملة : صرف 1.8 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 29 شابا ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل 151 من راغبى العمل، وتوفير 43 فرص عمل .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت باستخراج 36 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 6 شكاوى عمالية ، تم تسوية شكوى منها ودياً ، وإحالة شكوى للقضاء ، وحفظ أخري ، و3 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 124 ألفاً و 789 جنيه لـ 59 عاملاً من المسجلين ، و تسليم شهادة أمان لـ 100 عامل من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية ، فضلاً عن صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 3355 عاملاً من المسجلين بواقع مليون و 677 ألفاً و 500 جنيه .

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية - في تقريرها للوزير عن ما تم انجازه خلال نوفمبر الماضي- إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل ، بالتفتيش على 213 منشأة ، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 6 محاضر منشأة مخالفة ، وعقد 2 ندوة توعية للعاملين حضرها 25 عامل ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 59 منشأة ، وإعادة التفتيش على 50 منشأة ، أسفر عن تحرير 12 محضر، والقيام بـ 3 حملات تفتيشية ، وعمل 10 قياسات ميدانية ، وبحث 3 شكاوى .

أما في مجال التدريب المهني فقد قامت المديرية ، ببدء التدريب المهني لـ 15 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة ، وعمل دورة تدريبية بجمعية الرعاية المتكاملة لمرضى السرطان ( مركز الداخلة ) لـ 15 متدربة ، وكذلك بدء دورة تدريبية على مهنة إصلاح وصيانة وحدات الطاقة الشمسية لـ 15 متدرب ، ومهنة المشغولات اليدوية بجمعية اللواء صبيح بمركز الفرافرة لـ 15 متدربة ، فضلاً عن تنفيذ 3 دورات تدريبية على مهن التفصيل والحياكة ، والتوصيلات الكهربائية ، والسباكة الصحية لـ 30 متدرباً ومتدربة بقرية الجزائر ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم متابعة 150 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.