تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. ذوي الهمم أبطال قادرون باختلاف فى رحلة جوية...

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفالية قادرون باختلاف، قامت القوات المسلحة باصطحاب مجموعة من ذوى الهمم، وقامت بسملة بركوب طائرة عسكرية، وذلك بعدما طلبت من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برغبتها بقيادة طائرة أثناء الاحتفالية.
وقامت مجموعة من حاضري احتفالية قادرون باختلاف بزيارة القوات الجوية المصرية، وعمل رحلة جوية لهم فى مناطق القاهرة الكبرى، وكذلك زيارة متحف القوات الجوية المصرية.
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