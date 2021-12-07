الأخوة الأحباب.. محمد صلاح يدعم تريزيجيه: لقد عاد

حرص النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر، على دعم محمود حسن تريزيجيه الجناح الأيسر للفراعنة وأستون فيلا الانجليزي، بعد عودته للمشاركة في المباريات عقب تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التى أبعدته 8 أشهر كاملة عن الملاعب.

ونشر صلاح صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام لتريزيجيه وعلق "لقد عاد".

ونشر تريزيجيه مجموعة صور عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب: "شكرا على كل شيء"، وسرعان ما استقبل الدولي المصري، عددا كبيرا من التعليقات الداعمة له والمهنئة له على عودته بقوة للملاعب بعد الإصابة التي أبعدته عدة أشهر عن الملاعب.

وسجل تريزيجيه هدف فريقه الثاني في المباراة في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، بعد أن ساهم في الهدف الأول الذي جاء في الدقيقة 14.

وعاد تريزيجيه للتواجد في المباريات من جديد، بعد فترة غياب طويلة دامت لعدة شهور؛ بسبب الإصابة في الرباط الصليبي، ليشارك في مباراة الأمس لمدة 60 دقيقة قبل أن يغادر ملعب المباراة.

وتأتي مشاركة تريزيجيه في المواجهة لإعداده للتواجد مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، بعد غياب طويل للإصابة تبعها فترة تأهيل دامت لعدة أسابيع.

وكان ستيفن جيرارد، المدير الفني لفريق أستون فيلا، قد علّق عن موقف تريزيجيه من العودة للمشاركة من المباريات بعد تعافيه من الإصابة التي أدت إلى غيابه لفترة طويلة قائلا: "تريزيجيه سيشارك لبضع دقائق مع فريق تحت 23 سنة ضد برمنجهام سيتي الأسبوع المقبل".

وأضاف مدرب أستون فيلا: "أعتقد أن جاك جريليش يستحق ترحيبا حارا، هذا ناديه، النادي استفاد منه كثيرًا، ونتمنى له كل التوفيق ولكن ليس في مباراة الغد".

ويحتل أستون فيلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 16 نقطة، بينما يأتي ليستر سيتي في المركز العاشر برصيد 19 نقطة، ويتصدر مانشستر سيتي برصيد 35 نقطة.