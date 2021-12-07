بنك الطعام المصري يدعم الابتكار المجتمعي والمبتكرين لخدمة الإنسان

سرحان: تمكين صغار المزارعين من رفع إنتاجاتهم ليصبحوا موردين ذات قوة تمكن البنك من جهوده لتوفير الغذاء للمستحقين.



فى إطار توظيف الابتكار وأفكار الشباب المبدعة لخدمة وتنمية المجتمع، قرر بنك الطعام المصري المشاركة في دعم الشباب والشركات المتقدمة لبرنامج الفرصة أكبر مسابقة تليفزيونية لرواد الاعمال في الوطن العربى، فى محاور الأمن الغذائى وسلاسل القيمة للغذاء بهدف تنمية صغار المزارعين والذين يعدوا ضمن الفئات المستهدفة فى قواعد بيانات بنك الطعام المصرى.

وقال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك لطعام المصري في مداخلة عبر تطبيق زووم مع الاعلامية لميس الحديدى، أن الصورة الذهنية في عيون البعض عن بنك الطعام هي مئات الالاف من الكراتين الغذائية التي تصل للمستحقين في جميع أنحاء مصر مشيرا إلى أن فلسفة وأليات بنك الطعام المصري في العمل التنموي، أكثر عمقا بكثير من هذا النموذج، موضحا ان الكراتين هي اليات للتكافل والحماية الاجتماعية ويتم تحديد توزيعها على فئات معينة من المصريين غير قابلة للتمكين الاقتصادي مثل كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، السيدات المعيلة والأطفال دون الخامسة ويتم التعاون مع كافة أجهزة الدولة المهتمة بالحماية الاجتماعية لتنفيذ هذا النوع من البرامج.

وأضاف سرحان قائلا" سنأخذ بيد الشباب لنستطيع أن نضع قيمة في حياة المزارعين الصغار المستهدفين، موضحا أن الدعم سيأخد شكل توفير مساحة وفرصة لهم يستطيعوا من خلاها المضى قدما بالنماذج الخاصة بهم لتطبيقها لخدمة الانسان وتنمية المجتمع، وذلك بمناقشة أكاديميين ومتخصصين لتطوير النماذج والعمل على تطوير أساليب العمل الخاصة بكل مشروع بما يساعد على تطوير نموذج مبدئي لتسويق مشروعاتهم على نطاق واسع، في إطار الابتكار المجتمعي والمبتكرين لخدمة الانسان.

وفيما يتعلق بنشاط البنك في توزيع كراتين المواد الغذائية قال محسن سرحان ان ما يقوم به البنك هو واجب شرعي وأنساني وأخلاقي ولكن إذا نظرنا بنظرة مستقبلية في مفهوم النجاح المستقلبي لبنك الطعام وخاصة مع قضايا تغير المناخ وزيادة السكان فمن المنطقي أن نتأكد أن القادر على العمل نستطيع تمكينه وأننا نستطيع تأمين الغذاء للأجيال القادمة ولذلك يعتبر دعم الابتكار المجتمعى والمبتكرين في محاور الأمن الغذائي وسلاسل القيمة للغذاء في صميم استراتيجية بنك الطعام. كما نركز جيدا في هذا المحور على تنمية صغار المزارعين المصريين لاعتبارهم فئة ضمن الفئات التى تستهدفها قواعد بيانتنا وهم يشكلوا 90% من إجمالى مزارعين مصر.

ويهدف بنك الطعام من خلال ذلك الى رفع انتاجية صغار المزارعين وهو هدف قومي كبير وعظيم، بالإضافة الى العمل على دمجهم في سلاسل الأمداد لبنك الطعام وهكذا نستطيع تحويل صغار المزارعين الى موردين أقوياء يستطيعوا مشاركة البنك في شراء المواد الغذائية التي تعمل الجمعية على توصيلها لغير القادرين.

وأوضح سرحان بأن بنك الطعام لديه 3 مسارات أساسية هي (الرى، الحصاد، التبريد ما بعد الحصاد) من خلال الزراعة المحكمة وخاصة في مجالات مثل الري المحكم للمبيدات باستخدام مجسات ذكية لتحديد مقدار المياه والمبيدات الذي يحتاجه كل صف زراعة ومقدار المياه الذي يحتاجه كل نبات، والمسار الثاني وهو تطبيقات الذكاء الأصطناعي في مجال الحصاد الآلي من خلال الإزالة الالية للحشائش الضارة والتنبؤ المسبق بالإنتاجية وأوقات الحصاد وهذا يمكن الفلاح من اداء عمله بشكل أسهل واستخدام بيانات صحيحة ودقيقة، والمسار الثالث هو مجال التبريد المجتمعي المستدام و كذلك كافة المجالات التي تستطيع أن تقلل لنا الفاقد من الحصاد أو اعادة تدويره باستدامة.