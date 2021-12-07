الرئيس السيسى يلبى رغبة الطفلة بسملة من بطلات الحروق بركوب طائرة بصحبة أبناء«قادرون بإختلاف»«فيديو»

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والقوات المسلحة تجرى رحلة جوية لهم بالمناطق السياحية

لبى الرئيس عبد الفتاح السيسى رغبة الطفلة بسملة محمد من بطلات الحروق بـ «قادرون بإختلاف» بركوب الطائرة وذلك بعد ما شهدت إحتفالية قادرون بإختلاف توجيه الطفلة بسملة، الناجية من الحروق، سؤالا للرئيس عبدالفتاح السيسي،قائلة: "حضرتك بتعرف تسوق طيارة؟"، ورد الرئيس السيسي، قائلًا: "إنتي بتحبي الطيران يا بسملة أنا هطلب من وزير الدفاع أن بسملة تركب طيارة ثنائية مع أحد الطيارين وهصورك وهنحط الصورة للناس يشوفوا بسملة وهي في الطيارة".

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وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تم تنفيذ زيارة لعدد من أبناء القادرون بإختلاف إلى قاعدة ألماظة الجوية وعمل رحلة جوية لهم للمناطق السياحية والأثرية بنطاق القاهرة الكبرى وكذا زيارة متحف القوات الجوية.

وأكدت الطفلة بسملة محمد من بطلات الحروق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أوفى بوعده وخاضت رحلة ركوب طائرة برفقة عدد من أصدقائها، قائلة: "ركبت الطيارة النهاردة كما وعدني الرئيس السيسى وأنا اللي سوقت الطيارة والرئيس حقق لى أمنيتي".

الرئيس السيسى يلبى رغبة الطفلة بسملة من بطلات الحروق بركوب طائرة بصحبة أبناء«قادرون بإختلاف»

وعبرت الطفلة بسملة محمد، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، عن أمنيتها بأن تصبح كابتن طيار حينما تكبر، مضيفة: "مكنش في حد بيضايقني ولا بيتريق عليا بسبب الحروق ونفسي لما أكبر ابقى كابتن طيار، ودعوة أمي علطول دلوقتي أنها نفسى أخف".