/664766/صناعة-الشيوخ--تقدم-مصر-20-مركزا-فى-مؤشر-السياسة-المناخية-انجاز-عالمى-جديد-للدولة

دوت الخليج

ووجه " المنزلاوى " فى بيان له اصدره اليوم التحية للحكومة لقدرتها على تنفيذ التكليفات الرئاسية واستمرار مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواصلة تحقيق النجاحات الدولية لمصر في مجال مكافحة التغير المناخي، ذلك تكليلاً للجهود المبذولة من الدولة المصرية للتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام مع العمل على الحد من الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

صناعة الشيوخ والنائب محمد المنزلاوى

وأعرب النائب محمد المنزلاوى عن ثقته فى قدرة مصر على قيادة المجتمع الدولى فى مؤتمر قمة المناخ ال 27 الذى يتم انعقاده فى مدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية العام المقبل الى وضع تصور شامل لمواجهة مشكلات تغير المناخ على المستوى الدولى من خلال صياغة استراتيجية شاملة وواضحة وملزمة لكافة دول العالم لمواجهة جميع الاثار الخطيرة والتداعيات السلبية لظاهرة تغير المناخ تجدر الاشارة الى أنه فى إطار رصده لمختلف المؤشرات الدولية والعالمية التى تتناول وضع مصر في مختلف المجالات، قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد ومتابعة ترتيب مصر في "مؤشر أداء تغير المناخ" الصادر عن مؤسسة "جيرمان ووتش" في نوفمبر 2021، حيث جاءت مصر في المرتبة 21 خلال 2022 مسجلة 59.83 نقطة، وذلك مقارنة بالمرتبة 22 خلال عام 2021 بـ 54.33 نقطة.

ووفقاً للمؤشر فقد تقدمت مصر 20 مركزًا في مؤشر السياسة المناخية لتحتل المرتبة 29 عام 2022، مقارنة بالمرتبة 49 عام 2021، كما تقدمت مصر في مؤشر استخدام الطاقة لتحتل المرتبة 12 عام 2022 مقارنة بالمرتبة 14 عام 2021.

يشار إلى أن منهجية مؤشر أداء تغير المناخ، تقوم على 4 محاور رئيسة تضم 14 مؤشراً فرعياً، حيث يضم المؤشر 64 دولة على مستوى العالم، وتتراوح معدل النقاط بين (0 الأقل، 100 الأفضل).