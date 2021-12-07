اقتصادية النواب : السياحة تعود بقوة لمصر بعد انطلاق 19 رحلة بالون طائر تقل 420 سائحًا بسماء الأقصر

/664769/اقتصادية-النواب--السياحة-تعود-بقوة-لمصر-بعد-انطلاق-19-رحلة-بالون-طائر-تقل-420-سائحا-بسماء-الأقصر

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر بدأت تسترد قوتها السياحية بعد توافد الالاف من سياح العالم على المحافظات والمدن السياحية والاثرية بصفة عامة وعلى محافظة الاقصر بصفة خاصة بعد نجاح الاحتفالية العالمية لافتتاح طريق الكباش بالأقصر.

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ترويج السياحة فى مصر

وقال " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم إن أكبر دليل على ذلك عودة انطلاق 19 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر تقل على متنها 420 سائحا من مختلف الجنسيات العالمية للاستمتاع بالطقس الدافئ الصحي، ومشاهدة الآثار والمعابد الفرعونية والمناظر الطبيعية، وذلك وسط تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا مشيداً بحرص اجهزة الدولة على استمرار تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بجميع المناطق والمحافظات السياحية والاثرية والمطارات المصرية.

وقال الدكتور محمد عبد الحميد إن رحلات البالون تعد من أهم رحلات السياحة المغامرة في العالم وتعتبر الأقصر واحدة من أهم وأشهر المدن العالمية في هذا المجال حيث تحتل المركز الثالث عالميا وذلك لما تتمتع به من جو دافئ واستعدادات مكثفة مشيداً باداء الشركات السياحية المصرية المنظمة لهذه الرحلات وتجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة والتزام جميع الشركات العاملة في البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدني، والتي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة لتسيير هذه الرحلات السياحية التى يتمتع بها سياح العالم.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن القطاع السياحى المصرى يعتبر واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة مشيراً الى أن قطاع السياحة حقق لمصر قبل احداث 25 يناير عام 2011 أكثر من 14 مليار دولار اضافة الى أنه من اهم القطاعات بالدولة فى تشغيل العمالة المباشرة وغير المباشرة مطالباً من الحكومة الاستمرار فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لقطاع السياحة.